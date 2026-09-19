Aseguran 95 animales silvestres en camión de pasajeros en Chihuahua; hay tarántulas y tortugas

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 95 ejemplares de fauna silvestre que eran trasladados en un camión de pasajeros sobre la Carretera Federal 45, en Chihuahua.

El vehículo circulaba por la vía que comunica a Ciudad Juárez con la capital del estado cuando fue detenido por elementos de la Guardia Nacional en un puesto de revisión cercano a Samalayuca.

La intervención ocurrió después de que se recibiera un reporte a través del número de emergencias 911 sobre el traslado de los animales.

Durante la inspección fueron encontrados 75 ejemplares de tarántula de patas rojas (Brachypelma emilia) y 20 tortugas de pecho quebrado mexicana (Kinosternon integrum).

Tarántulas y tortugas eran transportadas en cajas

De acuerdo con la Profepa, las tarántulas se encontraban dentro de bolsas colocadas en cajas de plástico, mientras que las tortugas eran trasladadas en recipientes de plástico tipo reja.

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Durante la revisión, personal de la Procuraduría detectó que algunos ejemplares presentaban condiciones desfavorables.

Las autoridades determinaron el aseguramiento debido a que las personas responsables del traslado no pudieron acreditar la procedencia legal de los animales.

Ambas especies tienen protección en México

Las dos especies aseguradas son endémicas de México y forman parte de la NOM-059-SEMARNAT-2010, instrumento que establece categorías de protección para especies nativas.

La tarántula de patas rojas está considerada como una especie amenazada, mientras que la tortuga de pecho quebrado mexicana se encuentra bajo la categoría de protección especial.

Además, ambas aparecen en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Esta clasificación contempla especies cuyo comercio debe someterse a controles para evitar que su aprovechamiento represente una amenaza para sus poblaciones.

Dos personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público

Como parte de las acciones legales, la Profepa elaboró el peritaje técnico correspondiente en coordinación con el Ministerio Público Federal.

En #Chihuahua, rescatamos 75 tarántulas de patas rojas y 20 ejemplares de tortuga pecho quebrado mexicana, que eran transportados ilegalmente en cajas de plástico en un camión de pasajeros.



Ambas especies son endémicas y están protegidas por la legislación mexicana; personal de… pic.twitter.com/Vul2i1SEyA — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) September 18, 2026

La Guardia Nacional detuvo a las dos personas relacionadas con el traslado de los ejemplares y las puso a disposición de la autoridad ministerial, que será la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes.

Mientras continúa el procedimiento, los 95 animales fueron trasladados a una veterinaria que cuenta con las condiciones necesarias para mantenerlos bajo resguardo.

La Profepa señaló que continuará trabajando junto con autoridades de distintos niveles de gobierno e instituciones de seguridad para combatir e inhibir el comercio ilegal de fauna silvestre en el país.

IO