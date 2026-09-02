Marcelo Ebrard destaca reconocimiento a México y Sheinbaum durante reunión ministerial del G20

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, participó en la reunión ministerial del G20 sobre Innovación, encuentro coordinado por Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos.

A través de distintos mensajes publicados en su cuenta de X, Ebrard destacó la participación de México en este foro internacional y aseguró que hubo un amplio reconocimiento tanto al país como a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario también calificó de manera positiva la convocatoria realizada por Lutnick para reunir a los integrantes del G20 y abrir un espacio de diálogo enfocado en innovación.

¿Qué dijo Marcelo Ebrard sobre la reunión del G20?

En uno de sus mensajes, el titular de Economía informó sobre el inicio de la reunión ministerial y precisó que el encuentro estaba coordinado por el secretario de Comercio estadounidense.

Más tarde, Ebrard señaló que durante el foro existió un “amplio reconocimiento” hacia México y hacia Claudia Sheinbaum.

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El secretario no detalló en sus publicaciones cuáles fueron los temas específicos por los que se emitieron esos reconocimientos ni qué representantes del G20 los expresaron.

México participa en diálogo internacional sobre innovación

Ebrard también resaltó la iniciativa de Howard Lutnick de convocar a los integrantes del Grupo de los Veinte (G20) para intercambiar posiciones sobre innovación.

El encuentro forma parte de los espacios ministeriales en los que las principales economías del mundo discuten temas relacionados con desarrollo, tecnología, comercio y nuevas estrategias de crecimiento.

La participación de México se produce en un contexto en el que el Gobierno federal ha colocado la innovación tecnológica, la atracción de inversiones y el desarrollo de capacidades nacionales entre los ejes de su política económica.

Muy buena iniciativa del Secretario Howard Lutnick el convocar a los integrantes del G20 para dialogar sobre innovación !! pic.twitter.com/NoJS92EdLP — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 2, 2026

Ebrard resalta presencia de Sheinbaum en agenda internacional

Los mensajes del secretario de Economía también buscaron destacar la percepción sobre la administración de Claudia Sheinbaum en un foro multilateral.

Hasta ahora, Ebrard no ha informado sobre acuerdos concretos alcanzados durante la reunión ni sobre compromisos específicos derivados del encuentro.

El Gobierno mexicano mantiene su participación en el G20 como uno de los principales mecanismos de diálogo económico internacional.

IO