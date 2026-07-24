México y Estados Unidos cierran tercera ronda del T-MEC; próxima negociación será en Washington

México y Estados Unidos concluyeron la tercera ronda de negociaciones bilaterales relacionada con la Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tras tres días de reuniones en la Ciudad de México.

Los equipos encabezados por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, revisaron asuntos considerados prioritarios para la relación económica entre ambos países.

Entre los temas analizados estuvieron la seguridad económica, las condiciones laborales, la agricultura, los servicios de pagos electrónicos, el comercio de acero y aluminio, así como las reglas aplicables a la industria automotriz. Las partes acordaron mantener el diálogo y celebrar una cuarta ronda bilateral en Washington, D.C., durante septiembre de 2026.

¿Qué acuerdos dejó la tercera ronda de revisión del T-MEC?

El comunicado conjunto no detalló acuerdos definitivos sobre aranceles o reglas de origen, pero destacó que México y Estados Unidos mantuvieron una participación “constructiva” para atender los asuntos pendientes.

Durante la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, Greer y Ebrard instruyeron a sus equipos para preparar la siguiente etapa de conversaciones. También subrayaron la necesidad de fortalecer la manufactura de América del Norte, las cadenas regionales de suministro y los mecanismos para evitar que países ajenos al tratado obtengan sus beneficios.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum comparte su reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional por revisión del T-MEC

La tercera ronda dio continuidad a los encuentros celebrados en mayo en la Ciudad de México y en junio en Washington. En las etapas anteriores, las delegaciones abordaron reglas de origen para productos industriales, seguridad económica, agricultura, medio ambiente y compatibilidad regulatoria.

Cuarta ronda del T-MEC será en septiembre

Las autoridades confirmaron que el próximo encuentro se realizará en Washington durante septiembre, aunque todavía no difundieron las fechas exactas.

La nueva ronda permitirá avanzar en los puntos que no quedaron resueltos y preparar las posiciones de ambos países ante las siguientes etapas de la revisión del acuerdo comercial.

México busca conservar el acceso preferencial de sus exportaciones al mercado estadounidense y reducir la incertidumbre para empresas que dependen de las cadenas productivas regionales. Estados Unidos, por su parte, ha planteado cambios para asegurar que los beneficios del tratado se concentren en sus tres integrantes.

CCE destaca integración económica entre México y Estados Unidos

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, señaló que el T-MEC brinda certidumbre a la región y representa una oportunidad para consolidar a América del Norte como uno de los bloques productivos con mayor integración.

Avances de la tercera ronda de conversaciones con los Estados Unidos : pic.twitter.com/wJ2bkTsx7m — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 24, 2026

El dirigente empresarial destacó que México es uno de los principales compradores de mercancías estadounidenses y que numerosos productos exportados por empresas mexicanas contienen insumos, maquinaria y bienes de capital procedentes de Estados Unidos.

El CCE indicó que colaborará con la Secretaría de Economía para preparar la posición del sector privado antes de la cuarta ronda. También consideró que la revisión debe fortalecer la relocalización de cadenas de suministro, la inversión y la producción manufacturera.

En las reuniones participó Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, junto con representantes gubernamentales y empresariales de ambos países. La negociación continuará durante los próximos meses sin que, hasta ahora, se haya anunciado un acuerdo definitivo sobre los sectores automotriz, siderúrgico y agropecuario.

IO