Más de 260 mil estudiantes de Baja California recibirán la Beca Rita Cetina; Mario Delgado destaca impulso a la educación pública

Durante el evento encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Tijuana, Baja California, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que la Beca Rita Cetina beneficiará a más de 260 mil estudiantes de educación básica en la entidad a partir del próximo mes de agosto.

Ante cientos de familias reunidas para recibir las tarjetas del Banco del Bienestar, el funcionario federal señaló que este programa busca apoyar a madres y padres de familia con los gastos que representa el inicio del ciclo escolar, particularmente en la compra de útiles, uniformes y otros materiales necesarios para la educación de niñas y niños.

Delgado recordó que el programa lleva el nombre de Rita Cetina, una destacada educadora mexicana reconocida por impulsar la enseñanza y abrir espacios educativos para mujeres y hombres en el país.

Gobierno busca que ningún estudiante abandone la escuela por falta de recursos

El titular de la SEP afirmó que la estrategia educativa impulsada por la administración federal tiene como propósito garantizar que los estudiantes permanezcan en las aulas y continúen su formación académica sin que las limitaciones económicas representen un obstáculo.

Explicó que, con la incorporación de nuevos beneficiarios, Baja California superará el medio millón de alumnos que reciben algún tipo de beca educativa federal.

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Asimismo, destacó que la política educativa del llamado segundo piso de la Cuarta Transformación apuesta por la educación como una herramienta para generar oportunidades y reducir desigualdades sociales.

Promueven el programa Vive Saludable, Vive Feliz

Durante su intervención, Mario Delgado también hizo referencia al programa Vive Saludable, Vive Feliz, una estrategia orientada a fortalecer la salud integral de los estudiantes de educación básica.

El secretario informó que madres y padres de familia podrán consultar los reportes de salud de sus hijos para dar seguimiento a recomendaciones relacionadas con nutrición, salud bucal y atención visual.

En ese sentido, llamó a las familias a aprovechar los servicios de orientación nutricional, tratamientos odontológicos y la entrega gratuita de lentes para estudiantes que los requieran.

Según explicó, el objetivo es contribuir a la formación de una generación con mejores condiciones de salud y bienestar.

Beca Rita Cetina. Tijuana, Baja California https://t.co/aGLK9zXbwU — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 20, 2026

Llaman a familias y docentes a fortalecer la permanencia escolar

Mario Delgado subrayó que el esfuerzo gubernamental para ampliar las becas educativas debe complementarse con la participación activa de madres, padres de familia y docentes.

Por ello, convocó a las familias a respaldar la trayectoria académica de sus hijos para que concluyan la educación primaria y continúen sus estudios en secundaria, preparatoria y nivel superior.

El funcionario recordó que actualmente los estudiantes de secundaria cuentan con becas universales, mientras que los apoyos para educación media superior y superior continúan ampliándose de manera gradual.

Finalmente, reiteró que la educación pública sigue siendo una de las principales herramientas para impulsar la movilidad social y el desarrollo del país, al tiempo que llamó a trabajar de manera conjunta para que más jóvenes puedan cumplir sus metas académicas y profesionales.

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