Detienen en Mazatlán a ‘El Peli’, presunto operador de Los Chapitos ligado a Genaro Aarón ‘N’

Autoridades federales detuvieron en Mazatlán, Sinaloa, a cuatro personas, entre ellas Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, identificado por el Gobierno federal como generador de violencia y operador relevante de la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este martes 22 de septiembre que la captura se realizó como parte del reforzamiento de seguridad desplegado en Mazatlán.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y personal del Centro Nacional de Inteligencia.

¿Quién es “El Peli” y cuál era su presunta función?

De acuerdo con García Harfuch, Jesús Antonio “N” era considerado un operador relevante de Genaro Aarón “N”, identificado por las autoridades como integrante de Los Chapitos.

El funcionario señaló que “El Peli” presuntamente se encargaba de coordinar la logística, abastecimiento y recursos económicos de la organización, estos últimos provenientes de la venta de drogas.

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La SSPC también lo relaciona con la privación ilegal de la libertad de personas, aunque las autoridades no detallaron en el mensaje los casos específicos que se le atribuyen.

Las acusaciones deberán ser acreditadas ante la autoridad judicial correspondiente y las personas detenidas conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia.

Operativos continuarán en Sinaloa, afirma Harfuch

García Harfuch indicó que las acciones de seguridad continuarán de manera permanente en Sinaloa con el objetivo de debilitar las estructuras criminales vinculadas con la violencia en la entidad.

Como parte del reforzamiento de seguridad en Mazatlán, Sinaloa, en una acción coordinada de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de Inteligencia, fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, identificado como… pic.twitter.com/wGefjQGMPA — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 22, 2026

La captura de “El Peli” y de otras tres personas se suma a los operativos federales desplegados en distintos municipios de Sinaloa contra células relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

Hasta el momento, la SSPC no ha informado públicamente la identidad de los otros tres detenidos ni los objetos asegurados durante el operativo.

IO