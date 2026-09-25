Qué es la bacteria Klebsiella, cuáles son los síntomas y cómo se contagia

La Klebsiella es un género de bacterias gramnegativas que puede encontrarse de forma natural en el intestino humano sin causar problemas. Sin embargo, algunas especies, como Klebsiella pneumoniae, pueden provocar infecciones graves, sobre todo en personas hospitalizadas o con defensas debilitadas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señalan que estas bacterias pueden causar neumonía, infecciones del torrente sanguíneo, heridas o zonas quirúrgicas y meningitis.

Uno de los principales retos médicos es que algunas cepas han desarrollado resistencia a varios antibióticos, incluidos los carbapenémicos, utilizados para tratar infecciones bacterianas difíciles.

¿Cuáles son los síntomas de una infección por Klebsiella?

Los síntomas dependen del órgano afectado. Una infección pulmonar puede provocar fiebre, tos, dificultad para respirar y malestar general, mientras que una infección en la sangre puede causar fiebre, escalofríos y, en casos graves, evolucionar a sepsis.

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Cuando la bacteria infecta una herida o una zona quirúrgica pueden aparecer dolor, inflamación, enrojecimiento o secreciones.

Por ello, no existe un solo cuadro clínico que permita identificar una infección por Klebsiella. El diagnóstico requiere muestras de laboratorio para confirmar la presencia de la bacteria y conocer qué antibióticos pueden ser efectivos.

¿Cómo se contagia la bacteria Klebsiella?

La transmisión ocurre principalmente mediante contacto entre personas o con superficies, equipos médicos, agua o suelo contaminados.

En hospitales también puede propagarse a través de dispositivos como ventiladores o catéteres intravenosos. Los CDC aclaran que Klebsiella no se transmite por el aire.

Las personas hospitalizadas, quienes requieren ventilación mecánica o catéteres y quienes reciben tratamientos prolongados con determinados antibióticos tienen mayor riesgo de desarrollar una infección. En personas sanas, estas infecciones son menos frecuentes.

¿Por qué preocupa la resistencia a los antibióticos?

La Klebsiella pneumoniae figura entre las bacterias gramnegativas resistentes que más preocupan a las autoridades sanitarias debido a su capacidad para causar infecciones graves y limitar las opciones de tratamiento.

Klebsiella pneumoniae: la bacteria hallada en 4 de los 5 bebés fallecidos en Durango pic.twitter.com/TFiwJQ9b3x — Dr. Isaac Chávez Díaz (@DrChavezDiaz) September 24, 2026

La Organización Mundial de la Salud advierte que la resistencia a los antimicrobianos puede hacer que una infección resulte más difícil de tratar y aumente el riesgo de enfermedad grave, hospitalización prolongada y muerte.

La prevención incluye higiene frecuente de manos y el cumplimiento de medidas de control de infecciones, especialmente en hospitales. Ante síntomas compatibles con una infección bacteriana, se recomienda acudir a valoración médica y evitar el uso de antibióticos sin indicación profesional.

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