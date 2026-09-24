Zoé Robledo informa avances a gobernador de Durango por muerte de 5 bebés en hospital del IMSS

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que sostuvo una reunión con el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, para revisar los avances de la investigación por la muerte de cinco recién nacidos en el Hospital General de Zona No. 1.

A través de su cuenta de X, Robledo explicó que presentó al mandatario estatal información sobre los trabajos que realiza el equipo médico del IMSS a nivel nacional para esclarecer lo ocurrido en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

El titular del Seguro Social señaló que ambas autoridades acordaron mantener la coordinación durante las investigaciones, además de informar sobre sus resultados y brindar acompañamiento a las familias de los bebés fallecidos.

IMSS mantiene investigación por muerte de recién nacidos en Durango

La revisión del caso se mantiene después de que el IMSS confirmara el fallecimiento de cinco recién nacidos y pusiera en marcha estudios clínicos, microbiológicos y epidemiológicos.

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La institución informó posteriormente que la bacteria asociada al brote fue identificada en cuatro de los cinco bebés fallecidos, aunque hasta ahora no ha establecido públicamente que ese microorganismo haya sido la causa directa de las muertes.

Los estudios ampliados en el hospital no detectaron la bacteria en otras áreas, mientras que seis de los 11 recién nacidos que permanecían bajo seguimiento ya habían sido dados de alta.

Zoé Robledo promete transparencia y apoyo a las familias

En su mensaje, Robledo destacó que el IMSS y el Gobierno de Durango continuarán trabajando de manera conjunta para determinar qué ocurrió dentro de la unidad neonatal.

Con el Gobernador de Durango, @EVillegasV.



Le informé sobre los avances de la investigación que conduce el equipo médico de @Tu_IMSS a nivel nacional respecto al lamentable evento ocurrido en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Zona #1 en Durango.



Acordamos… pic.twitter.com/jlGhYCDLm8 — Zoé Robledo (@zoerobledo) September 24, 2026

“Acordamos seguir trabajando en conjunto para esclarecer lo sucedido, informar con total transparencia y acompañar siempre a las familias”, señaló.

La investigación continúa abierta para determinar la posible relación entre la bacteria detectada y los fallecimientos, así como otros factores clínicos que pudieron intervenir. El IMSS ha señalado que los resultados finales serán comunicados primero a las familias afectadas.

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