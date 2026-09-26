Huracán Polo amenaza con doble impacto en Baja California Sur y Sonora; descartan un “superhuracán”

El Huracán Polo perdió fuerza este sábado 26 de septiembre y bajó a categoría 4, aunque mantiene una trayectoria que podría provocar un doble impacto en el noroeste de México, primero en Baja California Sur y posteriormente en Sonora.

De acuerdo con el escenario presentado por autoridades meteorológicas, Polo podría tocar tierra el lunes en la zona central de Baja California Sur, posiblemente como huracán categoría 1 o 2. Después cruzaría hacia el golfo de California y alcanzaría Sonora durante el martes, ya debilitado como tormenta tropical.

El Gobierno de Baja California Sur mantiene vigilancia sobre la trayectoria del sistema y suspendió clases como medida preventiva ante el aumento previsto de lluvias, viento y oleaje.

Polo podría dejar hasta 250 milímetros de lluvia

Entre el 26 y el 29 de septiembre se prevén acumulados de 150 a 250 milímetros en zonas de Baja California Sur y Sonora.

Para Sinaloa, Chihuahua y Durango se esperan cantidades de entre 75 y 150 milímetros, debido a la amplia circulación de Polo y al aporte adicional de humedad en el Pacífico.

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El SMN había advertido desde días previos que Polo mantendría lluvias, viento fuerte y oleaje elevado en distintos estados del occidente y noroeste del país.

Polo acumuló más de 48 horas como categoría 5

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, señaló que Polo permaneció más de 48 horas no consecutivas como huracán categoría 5, un registro excepcional para el Pacífico oriental.

También explicó que el sistema se colocó entre los ciclones más intensos de la región por su presión mínima, velocidad máxima de viento y rapidez de intensificación.

¿Polo y Odalys pueden formar un “superhuracán”?

El SMN descartó que la presencia simultánea de Polo y otros ciclones activos en el Pacífico pueda generar un llamado “superhuracán”.

Vázquez Romaña explicó que dos ciclones suficientemente cercanos pueden interactuar mediante el denominado efecto Fujiwhara, pero precisó que ese escenario no se prevé entre los sistemas actuales.

Actualización del #Huracán #Polo que continúa como categoría 4 en la escala #SaffirSimpson. Se encuentra a 540 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Más información, en el gráfico pic.twitter.com/zyFJgndJb6 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 26, 2026

Odalys sí puede aportar humedad que posteriormente sea absorbida por la circulación de Polo, lo que favorecería lluvias en el noroeste de México e incluso podría extender humedad hacia el suroeste de Estados Unidos.

Ante el pronóstico, autoridades mantienen preparativos y vigilancia en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, mientras Protección Civil pidió seguir únicamente los avisos oficiales y evitar zonas susceptibles a inundaciones y deslaves.

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