Huracán Polo categoría 3 se acerca a Baja California Sur; dejará lluvias torrenciales y oleaje de hasta 7 metros

El Huracán Polo, categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, continúa su avance hacia Baja California Sur este lunes 28 de septiembre y provocará lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado en el noroeste de México.

A las 06:15 horas, tiempo del centro de México, el centro del ciclón se ubicó a aproximadamente 175 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro y a 405 kilómetros al sur-suroeste de Santa Rosalía, Baja California Sur.

Polo registró vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora, rachas de hasta 220 km/h y desplazamiento hacia el nor-noreste a 17 km/h. El SMN ya había reportado desde la madrugada que el sistema mantenía categoría 3 y se dirigía hacia la península.

¿Dónde lloverá más por el huracán Polo?

La circulación del huracán ocasionará lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en el centro de Baja California Sur y en regiones del centro y sur de Sonora.

También se prevén lluvias muy fuertes, de 50 a 75 mm, en el norte de Sinaloa y zonas del norte y oeste de Chihuahua, así como precipitaciones fuertes en el centro y sur de Baja California.

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Las autoridades advierten que estas lluvias pueden incrementar niveles de ríos y arroyos y favorecer inundaciones o deslaves en zonas vulnerables.

Polo generará oleaje de hasta 7 metros

Para Baja California Sur se pronostican vientos sostenidos de 60 a 70 km/h, con rachas de 80 a 90 km/h, además de oleaje de entre 5 y 7 metros.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene zonas de prevención y vigilancia por efectos de huracán desde distintos puntos de Baja California Sur y Sonora, ante la cercanía del sistema.

La Guardia Nacional y el Ejército mantienen desde días previos acciones preventivas y brigadas de apoyo en Baja California Sur, mientras Sonora y Sinaloa permanecen bajo vigilancia por posibles efectos del ciclón.

Tormenta tropical Rachel también provoca lluvias

En paralelo, la tormenta tropical Rachel se localizó a 405 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h.

Su circulación provocará lluvias muy fuertes en zonas costeras de Guerrero y Oaxaca, además de rachas de viento de hasta 70 km/h y oleaje de 2 a 3 metros.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre ambos sistemas y piden a la población atender los avisos oficiales ante posibles cambios en intensidad y trayectoria.

IO