Huracán Polo deja saldo blanco en Baja California Sur y ahora apunta a Guaymas; prevén impacto entre 8:00 y 9:00 horas

El Huracán Polo dejó saldo blanco en Baja California Sur después de impactar durante la medianoche en las inmediaciones de Las Barrancas, municipio de Comondú, informó este martes 29 de septiembre la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, la funcionaria señaló que el ciclón tocó tierra en Baja California Sur como huracán categoría 2 y posteriormente continuó su trayectoria hacia el golfo de California.

De acuerdo con el reporte presentado durante la mañanera, a las 06:00 horas Polo se encontraba a 105 kilómetros de Loreto y a 145 kilómetros de Guaymas, Sonora, con vientos máximos de 120 kilómetros por hora.

Velázquez indicó que el siguiente impacto se espera entre las 8:00 y 9:00 horas de este martes, probablemente en una zona cercana a Guaymas y como huracán categoría 1.

Polo dejó saldo blanco en Baja California Sur

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío informó que no se registraron pérdidas humanas durante el paso del ciclón por Comondú, Loreto y Mulegé, las zonas que permanecieron bajo mayor vigilancia.

Alrededor de 700 personas acudieron a refugios temporales y comenzarían a regresar a sus hogares durante este martes, una vez que las autoridades concluyan las revisiones correspondientes.

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Protección Civil reportó afectaciones menores, principalmente árboles y ramas caídas, escurrimientos, encharcamientos y daños viales a nivel de banquetas.

Velázquez agregó que los servicios de electricidad y agua permanecían activos en Comondú y Loreto, mientras brigadas comenzaron recorridos para evaluar daños materiales.

Más de 6 mil servidores participaron en operativo por Polo

La titular de la CNPC informó que 6 mil 827 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno participaron en las acciones preventivas y de atención durante el paso del huracán.

En el operativo estuvieron involucrados elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional, autoridades estatales y municipales, además de personal de distintas dependencias federales.

Castro Cosío reconoció particularmente la respuesta de la población, que desde la tarde del lunes permaneció en sus domicilios o se trasladó a refugios temporales.

#MañaneraDelPueblo. Hay saldo blanco hasta el momento por el paso del #HuracánPolo en Baja California Sur. Pendientes del ingreso del meteoro en Guaymas, Sonora, con categoría 1. pic.twitter.com/88nrTMxNDs — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 29, 2026

Alertan a Guaymas por llegada del huracán Polo

La atención se concentra ahora en Sonora, donde autoridades estatales ya realizan acciones preventivas ante la llegada del ciclón.

Laura Velázquez señaló que Polo podría impactar muy cerca de Guaymas durante la mañana de este martes, por lo que pidió mantener las medidas de protección pese a que el sistema haya disminuido a categoría 1.

Sheinbaum también hizo un llamado a la población de Guaymas y zonas cercanas para permanecer resguardada y atender las indicaciones oficiales durante el paso del huracán.

La información anterior corresponde al reporte presentado por las autoridades durante la conferencia presidencial. Intenté contrastarla con fuentes oficiales en línea de esta mañana, pero la búsqueda no devolvió resultados accesibles en ese momento.

IO