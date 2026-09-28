Polo toca tierra en Baja California, en vivo; tormenta Rachel provoca lluvias, ¿cuál es el reporte de los huracanes hoy 28 de septiembre?

El huracán Polo, que se mantiene como categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, está muy cerca de las costas de Baja California Sur y se espera que toque tierra en las dos próximas horas o menos.

De acuerdo con la última actualización que tiene el Servicio Meteorológico Nacional, el huracán Polo "se localiza aproximadamente a 30 km de las costas del municipio de Comondú, se prevé que toque tierra en las próximas horas al norte de Puerto Andresito, Baja California Sur".

El segundo impacto será durante la mañana del martes en la costa centro-sur de Sonora. El SMN califica como extrema la severidad del huracán y de urgencia inmediata ante el inminente impacto.

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"Su circulación en interacción con el monzón mexicano sobre el noroeste del país, originará lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur (centro) y Sonora (costa y sur), lluvias puntuales intensas en Sonora (centro); lluvias muy fuertes en Sinaloa (norte), Chihuahua (norte y oeste) y Durango (noroeste); y lluvias fuertes en Baja California (centro y sur) y Nayarit (sur)".

"Además de viento de 170 a 190 km/h con rachas de 220 a 240 km/h en Baja California Sur y viento de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en Sonora (costa y sur), incrementando durante la noche", detalló en su pronóstico el SMN.

Al mismo tiempo, la tormenta tropical Rachel continúa avanzando de manera paralela en las costas del Pacífico mexicano, por lo que habrá lluvias en el occidente y sur de México, previéndose lluvias puntuales intensas en Guerrero (sureste y costa) y Oaxaca (costa, suroeste y norte), y lluvias fuertes en Michoacán (sur y suroeste).