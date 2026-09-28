¿A qué hora tocará tierra el Huracán Polo en Baja California Sur? Esto dice el último reporte del SMN

El Huracán Polo, categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, continúa su avance hacia Baja California Sur este lunes 28 de septiembre, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 220 km/h.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de las 12:00 horas, el centro del ciclón se encontraba a 125 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 335 kilómetros al sur-suroeste de Santa Rosalía.

El sistema avanza hacia el noreste a 17 km/h, por lo que su cercanía con la península aumenta durante las próximas horas.

¿A qué hora tocará tierra el huracán Polo en Baja California Sur?

El reporte de las 12:00 horas del SMN no establece una hora exacta de impacto, pero la información oficial difundida durante la mañana mantiene el escenario de que Polo toque tierra durante la tarde de este lunes, en la zona central de Baja California Sur.

Protección Civil había estimado previamente una ventana aproximada entre las 16:00 y 18:00 horas, principalmente en inmediaciones de Comondú. Sin embargo, el horario puede cambiar debido a modificaciones en la velocidad y trayectoria del ciclón.

Noticia Destacada Huracán Polo impactaría Baja California Sur entre las 16:00 y 18:00 horas; piden resguardarse desde las 14:00

Otros reportes oficiales también han ubicado el ingreso del sistema entre la tarde y la noche de este lunes.

Polo amenaza con lluvias torrenciales y oleaje de hasta 10 metros

El SMN prevé lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en el centro de Baja California Sur y en zonas costeras y del sur de Sonora.

Además, en Baja California Sur se esperan vientos de 170 a 190 km/h, con rachas de 220 a 240 km/h, así como oleaje de 8 a 10 metros.

También se pronostica una marea de tormenta con olas adicionales de entre 1.5 y 2.5 metros en la zona central de las costas sudcalifornianas.

El #Huracán #Polo se localizó a 125 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, #BajaCaliforniaSur. Del mismo modo, se mantiene el pronóstico de #Lluvias torrenciales en zonas de #BajaCaliforniaSur y #Sonora.



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¿Qué zonas permanecen bajo alerta por Polo?

Continúan zonas de prevención por efectos de huracán en sectores de Baja California Sur y Sonora, entre ellos Punta Abreojos, Santa Fe, Loreto, San Juan Bautista, Bahía de Kino y Huatabampito.

Las autoridades piden extremar precauciones ante las lluvias, el viento y el oleaje, evitar zonas costeras y atender las indicaciones de Protección Civil.

La Guardia Nacional mantiene activo el Plan DN-III-E en Baja California Sur, con personal y equipos preparados para apoyo, evacuaciones y rescate.

La hora definitiva del impacto dependerá de la evolución de Polo durante las próximas horas, por lo que el SMN continuará actualizando su trayectoria.

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