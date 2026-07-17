Sheinbaum Pardo pide a Marina del Pilar explicar audios filtrados y rechaza justicia selectiva en caso Ruffo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que corresponde a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, explicar el contenido y el contexto de los audios atribuidos a ella que circularon recientemente en medios de comunicación y redes sociales.

Durante la conferencia matutina de este viernes 17 de julio, la mandataria federal señaló que no había sostenido comunicación con la gobernadora para conocer detalles sobre las grabaciones.

“Marina tiene que explicar los audios, no me he comunicado con ella”, respondió Sheinbaum ante las preguntas de representantes de los medios.

Las grabaciones difundidas en días recientes incluyen conversaciones sobre supuestos intermediarios de autoridades estadounidenses y posibles gestiones relacionadas con la cancelación de la visa de Ávila Olmeda. La gobernadora aseguró previamente que fue víctima de una trampa y que los fragmentos fueron editados y presentados fuera de contexto.

Sheinbaum deja explicación de los audios a Marina del Pilar

La presidenta evitó adelantar conclusiones sobre el material divulgado y sostuvo que la mandataria bajacaliforniana debe ofrecer la información correspondiente.

Hasta ahora, Marina del Pilar ha señalado al exgobernador Jaime Bonilla como la persona que la puso en contacto con individuos que afirmaban contar con enlaces en Estados Unidos para ayudarla con su situación migratoria.

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La gobernadora también negó que las conversaciones implicaran la entrega de información confidencial o algún acuerdo irregular con agencias estadounidenses.

Presidenta rechaza justicia selectiva en investigación contra Ernesto Ruffo

En la misma conferencia, Sheinbaum negó que exista una motivación partidista detrás de la detención del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, investigado por presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible.

La mandataria rechazó los señalamientos sobre una supuesta “justicia selectiva” y aseguró que las investigaciones federales se desarrollan con base en los elementos reunidos por la Fiscalía General de la República.

“No hay ninguna visión de que a los que llegan por un partido no se les investiga y a los que llegan por otro sí. De ninguna manera”, sostuvo.

FGR mantiene investigación por huachicol fiscal

El caso contra Ruffo forma parte de una investigación iniciada tras el aseguramiento de ferrotanques que presuntamente transportaban combustible importado desde Estados Unidos mediante documentación falsa.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @claudiashein calificó como falso el supuesto carácter político de las detenciones realizadas por la @FGRMexico. La mandataria aclaró que los detenidos pertenecen al Consejo del Nuevo Partido y que el organismo cuenta con una postura clara;… pic.twitter.com/nHYjEzqWHY — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 17, 2026

Según las autoridades, el esquema permitía declarar productos distintos o cantidades menores para evitar el pago de impuestos. La FGR obtuvo órdenes de aprehensión contra diversas personas relacionadas con la posible red de contrabando.

Sheinbaum reiteró que corresponde al Ministerio Público presentar las pruebas y a los jueces determinar la responsabilidad penal de cada uno de los involucrados. Mientras no exista una sentencia, Ruffo Appel conserva la presunción de inocencia.

IO