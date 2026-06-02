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Yucatán, ejemplo en reducción del dengue en México; suma apenas 9 casos en 2026

El secretario de Salud federal, David Kershenobich, indicó que Yucatán es ejemplo en reducción de casos de dengue a nivel nacional.

Por Redacción Por Esto!

2 de jun de 2026

1 min

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Yucatán registra alta reducción en casos de dengue
Yucatán registra alta reducción en casos de dengue / Especial

Yucatán registra apenas nueve casos de dengue en lo que va del 2026, siendo un ejemplo a nivel nacional en reducción de este padicimiento, informó el secretario de Salud federal, David Kershenobich.

Durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Secretario de Salud federal informó que México avanza de manera significativa en la prevención y control del dengue, al registrar una reducción importante de casos respecto al brote epidemiológico presentado en 2024.

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Resaltó que la estrategia del Gobierno de México está centrada en la medicina preventiva como uno de los ejes prioritarios de atención sanitaria, pues entre enero y mayo de 2026, se mantiene una tendencia favorable en la evolución de los casos de dengue, reflejo del fortalecimiento de las acciones de prevención, control y atención oportuna en las entidades federativas.

“El objetivo que nos planteamos al llegar a la administración era reducir en un 50 por ciento los casos nuevos de dengue, zika y chikungunya hacia 2030. Lo hemos estado logrando y creo que podremos incluso avanzar más allá del 50 por ciento en la disminución”, afirmó.

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Como ejemplo resaltó a Yucatán, donde a través de la estrategia biológica mediante mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia, se ha logrado reducir los casos, al inactivar el virus del dengue y evitando su transmisión.

“Yucatán es el mejor ejemplo; actualmente registra solamente nueve casos de dengue. Estamos avanzando para instalar nuevos laboratorios de mosquitos con Wolbachia en Tabasco, Oaxaca, Morelos, Aguascalientes, Chiapas y Jalisco”, detalló.

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