Salud descarta brote epidemiológico de ciclosporiasis en México: hay 33 casos confirmados y ningún fallecimiento

La Secretaría de Salud descartó que México enfrente actualmente un brote epidemiológico de ciclosporiasis, pese a los 33 casos confirmados hasta el 31 de julio de 2026. Las autoridades federales aseguraron que mantienen vigilancia epidemiológica y sanitaria activa ante los reportes registrados en Estados Unidos y Reino Unido.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 7 de agosto, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, explicó que la ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, presente en distintas regiones del mundo y cuya incidencia suele aumentar entre mayo y agosto.

El funcionario pidió evitar alarmas y señaló que los casos registrados en territorio nacional representan una proporción mínima respecto a la población total. Además, destacó que las personas diagnosticadas cuentan con tratamiento y que hasta el momento no se han reportado fallecimientos en México relacionados con este padecimiento.

¿Hay un brote de ciclosporiasis en México?

Kershenobich aseguró que México no tiene un brote activo. Los 33 casos confirmados corresponden a diferentes puntos del país y no se encuentran relacionados entre sí mediante una fuente común identificada.

Víctor Hugo Borja Aburto, director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), explicó que un brote se establece cuando existen dos o más casos vinculados epidemiológicamente o asociados con un mismo origen.

Noticia Destacada México investiga brotes de ciclosporiasis: Salud confirma 33 casos y revisa hoteles de Quintana Roo

Las notificaciones provenientes de otros países, agregó, se manejan inicialmente como hipótesis que deben comprobarse mediante investigación sanitaria, análisis de laboratorio y rastreo de alimentos. Por ello, el señalamiento de un producto mexicano como posible origen de un brote internacional no significa automáticamente que la contaminación se haya producido en México.

Pruebas en lechuga de Guanajuato resultaron negativas

Cofepris informó que, después de recibir una notificación de Estados Unidos sobre una posible relación entre casos de ciclosporiasis y lechuga procesada en Guanajuato, personal sanitario acudió a la planta señalada para revisar las condiciones de producción.

Se tomaron cinco muestras de lechuga antes de su procesamiento, otras cinco del producto ya cortado y muestras de agua. Los análisis moleculares resultaron negativos a Cyclospora cayetanensis, por lo que hasta ahora no se ha confirmado que la empacadora mexicana sea el origen de los contagios investigados en Estados Unidos.

#MañaneraDelPueblo | El titular de la @SSalud_mx, David Kershenobich, presentó información sobre la ciclosporiasis, una infección intestinal ocasionada por el parásito Cyclospora cayetanensis.



➡️ Explicó que la ciclosporiasis es una infección de muy baja mortalidad y tratable,… pic.twitter.com/lqGJfNiHUg — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 7, 2026

Las autoridades también mantienen abierta otra investigación relacionada con viajeros del Reino Unido que estuvieron en Quintana Roo. Cofepris inspeccionó 16 hoteles y recolectó 32 muestras de alimentos y 11 de agua, cuyos resultados todavía se encuentran en proceso.

¿Qué síntomas provoca la ciclosporiasis?

El secretario de Salud explicó que la enfermedad puede comenzar entre dos y 14 días después del consumo de agua o alimentos contaminados.

Uno de sus principales síntomas es la diarrea intensa, que generalmente puede controlarse en un periodo de 48 a 72 horas. En algunos pacientes puede ser necesaria la hospitalización para administrar líquidos, principalmente cuando existen náuseas, vómito o deshidratación.

#MañaneraDelPueblo | Situación de los casos de ciclosporiasis identificados en México y las principales recomendaciones de prevención.



➡️ Se precisó que al 31 de julio se tienen registrados 33 casos confirmados a nivel nacional, lo que equivale al 0.00002% de la población,… pic.twitter.com/dB5mTFbbE7 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 7, 2026

La transmisión directa entre personas es poco común. El riesgo principal se encuentra en alimentos frescos o agua contaminada, por lo que Salud recomendó lavar frutas y verduras con agua potable, cocinar los alimentos cuando sea posible, consumir agua segura y lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

Kershenobich reiteró que la vigilancia continuará activa y aseguró que el Gobierno federal dará a conocer cualquier cambio relevante conforme avancen los estudios, pero insistió en que los 33 casos registrados hasta ahora no representan un brote epidemiológico en México.

IO