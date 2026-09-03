“Cada quien es responsable de sus actos” señala Sheinbaum sobre regreso de Enrique Inzunza al Senado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el senador Enrique Inzunza es responsable de sus propias decisiones luego de su regreso al Senado, en medio de los señalamientos que ha enfrentado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Durante la conferencia matutina de este jueves 3 de septiembre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre si considera conveniente que el legislador sinaloense permanezca en un cargo público bajo esas circunstancias.

Sheinbaum evitó emitir una nueva valoración de fondo y recordó que ya ha expresado en varias ocasiones su postura sobre este tipo de casos.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Enrique Inzunza?

La Presidenta sostuvo que “cada quien es responsable de sus actos” y de las decisiones que toma, al tiempo que defendió la autonomía de los distintos poderes e instituciones del país.

Explicó que, aunque encabeza el Ejecutivo federal y define la política pública junto con su gabinete, los gobernadores, senadores y diputados tienen atribuciones propias y toman decisiones conforme a su responsabilidad.

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En ese sentido, afirmó que Inzunza ya conoce la opinión que ella ha expresado públicamente, pero dejó claro que la determinación de mantenerse o no en el Senado corresponde al propio legislador.

Sheinbaum defiende autonomía del Congreso

Durante su respuesta, Sheinbaum también rechazó las interpretaciones que presentan a la Presidencia como una instancia que decide sobre todos los poderes y niveles de gobierno.

La mandataria sostuvo que los senadores y diputados votan y actúan por decisión propia, mientras que los gobernadores ejercen autonomía en sus estados.

Con ello, buscó marcar distancia entre su postura política y las decisiones individuales de los integrantes del Congreso.

🚨🇲🇽 SHEINBAUM MARCA DISTANCIA: “CADA QUIEN ES RESPONSABLE DE SUS ACTOS”



La #Presidenta @Claudiashein fue cuestionada sobre el regreso de Enrique Inzunza a su escaño en el Senado y respondió de forma directa:



🗣️ “Cada quien es responsable de sus actos y de lo que decide”.



⚖️… pic.twitter.com/A5BMvKBuQB — Nuevo Sonora (@SemNuevoSonora) September 3, 2026

Regreso de Inzunza mantiene atención política

El retorno de Enrique Inzunza al Senado ocurre en un contexto marcado por señalamientos procedentes de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con grupos criminales.

Sheinbaum no profundizó en esas acusaciones durante su respuesta de este jueves, pero reiteró que ya ha fijado una posición pública y que la decisión final sobre la permanencia del legislador recae en él mismo.

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