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A sangre fría; asesinan a Francisco Pérez, comisario ejidal en Naucalpan; motosicarios huyen

Las primeras versiones proporcionadas por el Gobierno de Naucalpan apuntan a que fue una agresión directa contra el funcionario, que ya había recibido amenazas de muertes.

Por Redacción Por Esto!

19 de ago de 2026

1 min

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El asesinato ocurrió a plena luz del día en el Estado de México.
El asesinato ocurrió a plena luz del día en el Estado de México. / Foto: Archivo/Ilustrativa

En la vía pública, con decenas de testigos, a sangre fría y a plena luz del día ejecutaron a Francisco Pérez, Comisariado Ejidal en San Francisco Chimalpa, Estado de México.

Las primeras versiones proporcionadas por el Gobierno de Naucalpan apuntan a que fue una agresión directa contra el funcionario, que según reportaron algunos medios locales ya había recibido amenazas de muertes.

"Será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la autoridad encargada de determinar el móvil, establecer las circunstancias en las que ocurrió y deslindar responsabilidades", se detalla en un comunicado del gobierno local.

"Por respeto a la investigación en curso, será la autoridad ministerial competente la encargada de informar sobre los avances y resultados de las indagatorias", agrega en el documento.

Entre las personas capturadas se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas por las autoridades como hija y pareja sentimental del “Tío Lako”

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Elementos de la Guardia Nacional y de diferentes corporaciones de seguridad acudieron a la escena del crimen, para resguardar los indicios y acordonar el área en donde quedó el Comisario Ejidal ultimado.

El asesinato ocurrió en una concurrida vialidad, en la cual transitaba el funcionario, después se estacionó y dos sujetos en una motocicleta lo siguieron, cuando encontraron el momento uno de ellos bajó y le descargó el arma a través de la ventanilla del auto.

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