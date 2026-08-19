A sangre fría; asesinan a Francisco Pérez, comisario ejidal en Naucalpan; motosicarios huyen

En la vía pública, con decenas de testigos, a sangre fría y a plena luz del día ejecutaron a Francisco Pérez, Comisariado Ejidal en San Francisco Chimalpa, Estado de México.

Las primeras versiones proporcionadas por el Gobierno de Naucalpan apuntan a que fue una agresión directa contra el funcionario, que según reportaron algunos medios locales ya había recibido amenazas de muertes.

‼️MOMENTO EXACTO EN QUE ASESINAN AL COMISARIO EJIDAL DE #CHIMALPA #NAUCALPAN #EDOMEX‼️



🚨una cámara de seguridad grabó el momento exacto en que dos sujetos que viajaban abordo de una motocicleta atacaron a balazos a un hombre identificado como el comisariado ejidal de Chimalpa. pic.twitter.com/jdXblPw49N — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) August 19, 2026

"Será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la autoridad encargada de determinar el móvil, establecer las circunstancias en las que ocurrió y deslindar responsabilidades", se detalla en un comunicado del gobierno local.

"Por respeto a la investigación en curso, será la autoridad ministerial competente la encargada de informar sobre los avances y resultados de las indagatorias", agrega en el documento.

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Elementos de la Guardia Nacional y de diferentes corporaciones de seguridad acudieron a la escena del crimen, para resguardar los indicios y acordonar el área en donde quedó el Comisario Ejidal ultimado.

El asesinato ocurrió en una concurrida vialidad, en la cual transitaba el funcionario, después se estacionó y dos sujetos en una motocicleta lo siguieron, cuando encontraron el momento uno de ellos bajó y le descargó el arma a través de la ventanilla del auto.