Atacan a balazos a director de Protección Civil de Mazatlán; despliegan operativo para buscar a responsables

El director de Protección Civil de Mazatlán, Óscar Roberto Osuna Tirado, fue atacado a balazos la mañana de este miércoles 2 de septiembre de 2026 cuando circulaba a bordo de una camioneta oficial en la zona centro del puerto.

La agresión ocurrió sobre la avenida Gutiérrez Nájera, casi esquina con Emilio Barragán, en la colonia Montuosa, de acuerdo con los primeros reportes difundidos por autoridades estatales.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que varias personas resultaron lesionadas y que entre ellas se encontraba el funcionario municipal, quien recibió atención médica después del ataque.

¿Dónde ocurrió el ataque contra el director de Protección Civil de Mazatlán?

La agresión armada fue reportada al número de emergencias 911 durante la mañana de este miércoles.

Elementos de distintas corporaciones se trasladaron a la avenida Gutiérrez Nájera, en el sector Montuosa, donde comenzaron las labores de seguridad y atención a las personas afectadas.

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La SSP de Sinaloa señaló que al menos dos personas resultaron lesionadas, entre ellas el coordinador de Protección Civil de Mazatlán.

Hasta ahora, las autoridades no han detallado públicamente la gravedad de las lesiones de Osuna Tirado ni de la otra persona atendida.

Autoridades buscan a responsables del ataque en Mazatlán

Tras la agresión, el Grupo Interinstitucional desplegó un operativo para localizar a los responsables.

Las corporaciones de seguridad permanecieron en la zona mientras realizaban acciones preventivas y de búsqueda, por lo que se pidió a la población atender las indicaciones de las autoridades.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha dado a conocer el posible móvil del ataque.

Las autoridades de Sinaloa mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar quiénes participaron en la agresión contra el funcionario municipal.

IO