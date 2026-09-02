Participantes del maratón de la CDMX, hicieron una pausa para tomar un trago de caguama

Durante el fin de semana, se corrió una edición más del Maratón de la Ciudad de México, el cual tuvo momentos muy importantes y memorables que se hicieron virales en las redes sociales en cuestión de minutos.

Uno de los momentos más divertidos que nos regaló la edición XLIII, fue cuando dos personas hicieron una pausa en su recorrido para poder tomar una bebida refrescante para ayudar a rehidratarse.

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Jóvenes hacen pausa en el Maratón de la Ciudad de México para rehidratarse

Lo peculiar de este momento, fue que las dos corredoras no tomaron agua o una bebida hidratante, sino que optaron por una cerveza fría, especialmente por una ‘caguama’.

Todo esto fue porque algunas personas que estaban en el lugar, ofrecieron la bebida a los corredores, por lo que algunos de ellos hicieron una pausa en su recorrido y aceptaron dicha oferta, para poder ‘hidratarse’ y seguir corriendo en la competencia.

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Las acciones que son tendencia en las plataformas digitales, han generado todo tipo de comentarios entre los usuarios, siendo una de las frases más usadas: “Mi México mágico”.

Mi México mágico, mi México lindo y querido pic.twitter.com/cJYFKbf69S — Wicho Olea (@tixwilx1916) September 1, 2026

Esto mientras otros usuarios dejaron en claro que tomar cerveza, mientras se está haciendo ejercicio no es la mejor forma de hidratarse para seguir corriendo, otros criticaron que varios participantes del Maratón estaban tomando de la misma botella sin conocerse.

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