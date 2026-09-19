Asesinan a dirigente del PRI en Tetecala, Morelos; Fiscalía abre investigación

La Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una investigación por el asesinato de Zenón Juárez Hernández, dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tetecala, ocurrido la noche del viernes 18 de septiembre.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró alrededor de las 20:40 horas en un inmueble localizado en la calle Abasolo, en la colonia Centro de Tetecala. Sujetos armados habrían ingresado al lugar y disparado contra las personas que se encontraban ahí.

Además de Juárez Hernández, otro hombre resultó herido durante la agresión. La víctima fue trasladada al Hospital General de Tetecala “Dr. Rodolfo Becerril de la Paz”, pero murió mientras recibía atención médica.

La Fiscalía estatal señaló que agotará todas las líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias del doble homicidio.

Fiscalía de Morelos realiza diligencias

Tras el ataque, elementos del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Sur Poniente, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y especialistas de la Coordinación de Servicios Periciales acudieron al sitio.

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El personal realizó las diligencias correspondientes y efectuó el levantamiento de los cuerpos, además de recabar indicios que permitan avanzar en la investigación.

Hasta el momento, la autoridad ministerial no ha informado sobre personas detenidas ni ha establecido públicamente un posible móvil del ataque.

Zenón Juárez Hernández, además de encabezar al PRI en Tetecala, había ocupado el cargo de director de Agua Potable del municipio.

Homicidio ocurre en un contexto de violencia en Morelos

El asesinato se suma a otros hechos violentos registrados recientemente en Morelos. Entre los casos mencionados se encuentra el homicidio de Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac, quien fue atacado en su oficina aproximadamente dos meses antes.

También ocurrió una semana atrás el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte en Cuautla.

#FiscalíaMorelosInforma COMUNICADO DE PRENSA

La Fiscalía General del Estado de Morelos agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos suscitados este viernes 18 de septiembre.



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Morelos es además una de las entidades donde se han concentrado acciones de la denominada Operación Enjambre, estrategia federal enfocada en investigar posibles actos de corrupción, extorsión y presuntos vínculos con organizaciones criminales dentro de gobiernos locales.

Según los datos citados en el reporte, de los 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos en el marco de esta estrategia, al menos 60 corresponden a Morelos.

La Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación por el asesinato de Juárez Hernández y su acompañante, mientras continúan las diligencias para identificar a los responsables.

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