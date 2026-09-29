Marcha 28S llegó al Zócalo de CDMX para exigir acceso al aborto legal, seguro y gratuito

Un grupo de mujeres y colectivas feministas marchó este lunes 28 de septiembre por calles del centro de la Ciudad de México para exigir garantías de acceso al aborto legal, seguro y gratuito, así como servicios de salud reproductiva accesibles.

La movilización se realizó en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, fecha en la que organizaciones feministas llevan a cabo protestas y actividades en distintos países para colocar en la agenda pública los derechos reproductivos.

Uno de los contingentes se concentró desde las 11:00 horas en el Monumento a la Revolución y posteriormente avanzó rumbo al Zócalo capitalino.

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Las manifestantes avanzaron desde el Monumento a la Revolución hacia la zona de Avenida Juárez y Bellas Artes, para después continuar por la calle 5 de Mayo hasta llegar a la Plaza de la Constitución.

Reportes de la movilización señalaron que alrededor de un centenar de mujeres participaba en uno de los contingentes durante su avance hacia el Centro Histórico.

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Además de la movilización que partió del Monumento a la Revolución, otras colectivas convocaron concentraciones desde distintos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc con el mismo destino: el Zócalo capitalino.

Mujeres exigen servicios de salud y derechos reproductivos

Entre las principales demandas de la jornada estuvieron garantizar el acceso a la interrupción legal y segura del embarazo, reducir barreras en los servicios de salud y evitar que las mujeres enfrenten estos procedimientos bajo estigma o falta de acompañamiento.

La movilización también puso énfasis en la necesidad de ampliar la información sobre derechos reproductivos y mantener servicios médicos disponibles para quienes los requieran.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana había previsto afectaciones viales durante el paso de los contingentes por el centro de la capital, debido a las distintas movilizaciones convocadas con motivo del 28S.

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