Detienen a dos funcionarios del Edomex por presunta extorsión a verificentros; operaban red millonaria

Dos servidores públicos del Gobierno del Estado de México fueron detenidos por su probable participación en una presunta red de extorsión que operaba contra propietarios de Centros de Verificación de Emisiones y estaciones de servicio de combustible.

Las capturas fueron realizadas mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Guardia Nacional y autoridades ministeriales de Guerrero y de la Ciudad de México.

Los detenidos fueron identificados como Raúl “N”, director general de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, y Carlos Eduardo “N”, director de Control de Emisiones a la Atmósfera de la misma dependencia.

¿Dónde fueron detenidos los funcionarios del Edomex?

De acuerdo con las autoridades, Raúl “N” fue localizado y detenido en Acapulco, Guerrero, mientras que Carlos Eduardo “N” fue capturado en la Ciudad de México.

Las órdenes de aprehensión derivaron de diversas denuncias presentadas por víctimas y de actos de investigación que permitieron identificar la posible participación de ambos funcionarios en un esquema delictivo en el que también estarían involucrados otros servidores públicos, exfuncionarios y particulares.

Las investigaciones continúan abiertas para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los presuntos implicados.

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¿Cómo operaba la presunta red de extorsión contra verificentros?

Según las indagatorias, el grupo presuntamente exigía pagos ilegales a propietarios de verificentros a cambio de permitirles continuar con sus operaciones.

En otros casos, los funcionarios habrían utilizado sus atribuciones para simular procedimientos con los que buscaban retirar concesiones y despojar a propietarios de infraestructura adquirida con recursos propios.

Las víctimas también habrían recibido amenazas para evitar que denunciaran el esquema.

Las autoridades sostienen que las cuotas eran exigidas en efectivo y entregadas en un domicilio que ya habría sido identificado como parte de las investigaciones.

Red de extorsión habría generado decenas de millones de pesos al mes

Hasta el avance actual de las investigaciones, las autoridades estiman que esta presunta red obtenía varias decenas de millones de pesos mensuales mediante cobros ilegales para evitar el cierre de líneas de verificación.

Este día, la #FiscalíaEdoméx en coordinación con la @SSPCMexico con apoyo de la @GN_MEXICO_, así como de las Fiscalías Generales de Justicia del Estado de #Guerrero y de @FiscaliaCDMX, cumplimentaron orden de aprehensión en contra de dos servidores públicos del Gobierno del… pic.twitter.com/kBFRLc2qsv — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 10, 2026

La cantidad aumentaba cuando los responsables exigían recursos adicionales por trámites relacionados con la revalidación de autorizaciones.

Las autoridades del Estado de México continuarán con las investigaciones para identificar a otros posibles participantes, rastrear los recursos obtenidos y determinar si existen más propietarios de verificentros o estaciones de combustible que hayan sido víctimas del mismo esquema.

La detención de los funcionarios representa apenas una etapa del proceso penal, por lo que será la autoridad judicial la encargada de definir su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

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