Vuelo de huida de Bolsonaro fue pagado por un intermediario desde EEUU, dice dueño del avión

El vuelo de Flávio Bolsonaro para huir de Brasil fue encargado y pagado por un intermediario del sector aeronáutico desde una cuenta en Estados Unidos, dijo este jueves el dueño de la compañía aérea a la AFP.

En un caso aún lleno de incógnitas y que agrava las tensiones entre Washington y Brasilia, el derechista Bolsonaro escapó desde Argentina en un jet privado hacia Florida, luego de que la policía cancelara sus pasaportes en una investigación por presunto lavado de dinero.

Bolsonaro no reconoció su derrota ante el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones del domingo y afirmó que va a "liderar" a la oposición desde Estados Unidos.

"A mí me contrató un 'broker' a quien conozco desde hace diez años, que vende vuelos y vive en Estados Unidos", dijo a la AFP el empresario argentino Luis Grande, dueño de la compañía Baires Fly, en un diálogo telefónico desde Florida, donde posee un departamento.

Según Grande, este intermediario cuya identidad se negó a revelar le transfirió un pago de 150.000 dólares desde una cuenta de su empresa en un banco estadounidense a un banco argentino.

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Los diarios The New York Times y The Wall Street Journal publicaron que el avión habría sido contratado por Jason Miller, un asesor de Donald Trump. La Casa Blanca no se pronunció hasta ahora al respecto.

Grande aseguró que no conoce al contratante del intermediario y que este le dijo que tampoco lo conocía antes de la operación.

La información sobre el 'broker', que tiene doble nacionalidad argentina y estadounidense y vive en Florida, fue adelantada el miércoles por el diario argentino Perfil en base a fuentes anónimas.

Desde la frontera

Grande dijo que el intermediario le había encargado el vuelo para el lunes y luego lo postergó para la tarde del martes, pero Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas finalmente despegaron pasada la medianoche.

Lo hicieron desde el aeropuerto argentino de Puerto Iguazú, cerca de la frontera con Brasil, tras cruzar el control migratorio por tierra, según las autoridades argentinas.

El despegue se hizo con documentos "en regla" y sin "impedimento de Interpol", afirmó este jueves el jefe de gabinete del presidente ultraliberal Javier Milei, protagonista desde hace meses de una crisis diplomática con Lula.

Medios argentinos sostuvieron que Bolsonaro habría entrado al aeropuerto en una camioneta filmada por canales de TV, pero una fuente aeronáutica dijo a la AFP que para entonces ya estaba en el avión tras ingresar por otro acceso.

Aún se desconoce cómo llegó desde Brasilia hasta la zona de frontera. Bolsonaro embarcó con un pasaporte italiano que tiene a su nombre, según un documento del vuelo visto por la AFP.

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"Gran vergüenza"

Trump afirmó este jueves que la elección en Brasil fue una "gran vergüenza" y evitó responder a periodistas si reconoce la victoria de Lula, aunque dijo no haber "tomado partido" por pedido de su par brasileño.

Bolsonaro desconoció el resultado bajo alegaciones de un supuesto fraude, descartado por sus propios aliados, la justicia y observadores internacionales.

Lula ha denunciado intentos de Estados Unidos de interferir en favor de su rival e hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), preso por golpismo y aliado de Trump.

El gobierno brasileño cree por ahora conveniente no polemizar con Estados Unidos sobre Bolsonaro y reaccionar con "sobriedad y pragmatismo", dijo un interlocutor de Lula bajo anonimato, ya que se siente en posición de fuerza tras el triunfo electoral.

La percepción en Brasilia, agregó esa fuente, es que las declaraciones "ambiguas" de Trump sobre Bolsonaro se deben a que está intentando un discurso que "proteja a sus aliados sin comprometer los intereses estadounidenses".