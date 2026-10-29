Suspenden clases en Matamoros, Tamaulipas, hoy 29 de octubre por operativos de fuerzas federales

La Secretaría de Educación de Tamaulipas anunció la suspensión de clases del turno vespertino de este jueves 29 de octubre de 2026 en todas las escuelas de Matamoros, debido a los operativos de las fuerzas federales registrados en el municipio.

A través de un comunicado difundido en las redes sociales de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, la dependencia estatal explicó que la medida busca proteger la integridad física de estudiantes, docentes y personal de las instituciones educativas.

La suspensión aplica a todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como particulares, únicamente durante el turno vespertino de este jueves.

¿Por qué suspendieron clases en Matamoros este 29 de octubre?

La decisión de las autoridades educativas ocurre en medio de los operativos federales y los bloqueos viales registrados en diferentes puntos de Matamoros.

Durante la mañana de este jueves se reportaron obstrucciones con unidades de transporte de carga en diversas avenidas, lo que provocó afectaciones a la circulación y movilización de las corporaciones de seguridad.

Noticia Destacada Cae ‘El Señor de la A’ en Chihuahua: Harfuch confirma detención de líder de La Línea buscado por EU

Ante esta situación, la Secretaría de Educación determinó suspender las actividades escolares como medida preventiva para evitar riesgos a la comunidad educativa.

¿Qué escuelas de Matamoros suspendieron actividades?

La Secretaría de Educación de Tamaulipas precisó que la suspensión comprende a todas las instituciones educativas del municipio, sin importar el nivel escolar ni si pertenecen al sector público o privado.

La dependencia también pidió a estudiantes, madres y padres de familia, así como al personal docente, mantenerse informados mediante los canales oficiales de los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, exhortó a atender las recomendaciones de las autoridades correspondientes ante los operativos de seguridad.

🚨🇲🇽 Ante los narcobloqueos y agresiones en Matamoros, Tamaulipas, ya comenzó el despliegue de fuerzas federales y estatales para reforzar la seguridad y contener la violencia. ⚠️ Aeronave de Marina ya sobrevolando el área. https://t.co/TZwUQwtrIL — ¿Quién trajo el chaleco? 💣📽 (@QTrajoChaleco) October 29, 2026

Por el momento, el comunicado establece la suspensión únicamente para el turno vespertino del jueves 29 de octubre y no informa sobre modificaciones a las actividades escolares del viernes 30 de octubre.

IO