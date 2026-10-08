Autobús de pasajeros se incendia sobre Paseo de la Reforma, el conductor tuvo crisis nerviosa: VIDEO

La mañana de este jueves 8 de octubre, un autobús de pasajeros se incendió sobre Paseo de la Reforma, esto a la altura de la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que tuvo que ser suspendido el servicio de la Línea 7 del Metrobús y hubo algunas afectaciones en la circulación.

Bomberos de la CDMX atienden incendio de autobús en Paseo de la Reforma

Al lugar llegaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, para poder controlar el incendio. Las primeras declaraciones del Jefe Vulcano, afirman que el fuego tuvo su origen en el sanitario, el cual se encuentra en la parte de atrás.

Noticia Destacada Movilización de emergencia en Walmart de Ciudad del Carmen por posible incendio; suspenden actividades

“Atendimos el incendio de un autobús en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. Al momento, informó que al interior del vehículo se incendió el sanitario en la parte trasera. El fuego ha sido extinguido y no se reportan lesionadas”

¿Hubo personas lesionadas por el incendio del autobús?

Las autoridades no han reportado personas lesionadas por el incendio del autobús, pero se ha informado que el conductor de la unidad tuvo que recibir atención médica al presentar una fuerte crisis nerviosa.

Noticia Destacada Petrolero se incendia frente a Sochi tras presunto ataque con drones ucranianos en el mar Negro

En el video que ha comenzado a circular en redes sociales, se puede ver al autobús de color rojo detenido en los carriles centrales de Paseo de la Reforma y con humo que saliendo de su interior.

Atendimos el incendio de un autobús en la Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc. #AlMomento, informo que al interior de vehículo se incendió el sanitario en la parte trasera. El fuego ha sido extinguido y no se reportan lesionadas. #ServicioConcluido @ClaraBrugadaM https://t.co/H7dhmukgZk — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) October 8, 2026

Por su parte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), también se hicieron presente en el lugar para ayudar con agilizar la circulación en la zona, mientras los bomberos trabajaban en la zona afectada.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal