Movilización de emergencia en Walmart de Ciudad del Carmen por posible incendio; suspenden actividades

Una fuerte movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos Tácticos se registró durante la mañana de este jueves al exterior de un supermercado Walmart Supercenter, luego de que se reportara un posible incendio al interior del establecimiento en Ciudad del Carmen.

Tras recibir el aviso, unidades de emergencia acudieron rápidamente al lugar y el personal especializado ingresó a las instalaciones para realizar una inspección y determinar el origen de la situación.

Noticia Destacada Aparatoso choque contra árbol cerca de Nuevo Campechito deja tres lesionados, incluido un menor

Durante la revisión, los cuerpos de emergencia detectaron que el incidente aparentemente se originó por un posible cortocircuito en uno de los compresores industriales pertenecientes al sistema de climatización del establecimiento.

Luego de realizar la inspección correspondiente, las autoridades determinaron que la situación se encontraba bajo control y no representaba, en ese momento, un riesgo mayor para las instalaciones.

Sin embargo, durante la intervención se detectó una situación relacionada con los protocolos internos de seguridad del establecimiento. De acuerdo con la autoridad, al momento del incidente no se habría realizado la evacuación preventiva de clientes ni del personal, permitiendo que las actividades continuaran con normalidad mientras se atendía la emergencia.

Noticia Destacada GPS de iPhone delata a ladrón en Champotón y desencadena despliegue policiaco en la colonia Centenario

Ante esta situación, el director de Protección Civil, Julio Villanueva Peña, realizó un llamado de atención verbal al encargado del establecimiento y determinó la suspensión temporal de las actividades, como medida preventiva.

La autoridad señaló que posteriormente se realizará una nueva inspección para verificar que el supermercado cumpla con las condiciones y protocolos de seguridad necesarios para garantizar la integridad tanto de trabajadores como de clientes.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, y las autoridades mantienen bajo supervisión las condiciones de seguridad del establecimiento.