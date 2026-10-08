Síguenos

Última hora

Campeche

Despliegan personal de emergencias en siete municipios de Campeche por el Huracán Isaías

Campeche / Ciudad del Carmen

Movilización de emergencia en Walmart de Ciudad del Carmen por posible incendio; suspenden actividades

La emergencia en el Walmart de Ciudad del Carmen no dejó personas lesionadas, pero la autoridad detectó que clientes y trabajadores no fueron evacuados de manera preventiva durante el incidente.

Por Israel Lozano

8 de oct de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Protección Civil suspende operaciones en Walmart de Ciudad del Carmen tras detectar posible cortocircuito
Protección Civil suspende operaciones en Walmart de Ciudad del Carmen tras detectar posible cortocircuito / Israel Lozano

Una fuerte movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos Tácticos se registró durante la mañana de este jueves al exterior de un supermercado Walmart Supercenter, luego de que se reportara un posible incendio al interior del establecimiento en Ciudad del Carmen.

Tras recibir el aviso, unidades de emergencia acudieron rápidamente al lugar y el personal especializado ingresó a las instalaciones para realizar una inspección y determinar el origen de la situación.

Un aparatoso choque contra un árbol se registró cerca del puente San Pedro en Nuevo Campechito.

Noticia Destacada

Aparatoso choque contra árbol cerca de Nuevo Campechito deja tres lesionados, incluido un menor

Durante la revisión, los cuerpos de emergencia detectaron que el incidente aparentemente se originó por un posible cortocircuito en uno de los compresores industriales pertenecientes al sistema de climatización del establecimiento.

Luego de realizar la inspección correspondiente, las autoridades determinaron que la situación se encontraba bajo control y no representaba, en ese momento, un riesgo mayor para las instalaciones.

Sin embargo, durante la intervención se detectó una situación relacionada con los protocolos internos de seguridad del establecimiento. De acuerdo con la autoridad, al momento del incidente no se habría realizado la evacuación preventiva de clientes ni del personal, permitiendo que las actividades continuaran con normalidad mientras se atendía la emergencia.

Un sujeto sustrajo un teléfono inteligente iPhone de un local comercial en Champotón.

Noticia Destacada

GPS de iPhone delata a ladrón en Champotón y desencadena despliegue policiaco en la colonia Centenario

Ante esta situación, el director de Protección Civil, Julio Villanueva Peña, realizó un llamado de atención verbal al encargado del establecimiento y determinó la suspensión temporal de las actividades, como medida preventiva.

La autoridad señaló que posteriormente se realizará una nueva inspección para verificar que el supermercado cumpla con las condiciones y protocolos de seguridad necesarios para garantizar la integridad tanto de trabajadores como de clientes.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, y las autoridades mantienen bajo supervisión las condiciones de seguridad del establecimiento.

Te puede interesar