Roban figura gigante de San Judas Tadeo en León, las autoridades ya detuvieron a varios sospechosos

En el centro de León, Guanajuato se hizo viral el robo de una figura gigante de San Judas Tadeo, las autoridades ya detuvieron a dos sospechosos y a una mujer, quienes podrían ser los posibles responsables de los hechos.

La figura de San Judas Tadeo no ha sido localizada hasta el momento, aunque el robo quedó grabado en las cámaras del local que se dedica a la venta de artículos religiosos, mientras que las autoridades investigan la posible participación de uno de los detenidos.

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¿Cómo fue el robo de la figura de San Judas Tadeo?

El robo de la figura de San Judas Tadeo fue la tarde del pasado martes, en un local ubicado en la zona Centro de León, en el video del momento tomado por las cámaras de seguridad, se puede ver que fueron seis las personas que estuvieron involucradas.

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Algunos de los que participaron en el robo estaban distrayendo a los empleados, mientras que otros estaban estudiando la forma de poder cargar la figura para robarla. Al final, uno de ellos la tomó y salió corriendo del lugar, al mismo tiempo sus cómplices corrieron en varias direcciones.

Las autoridades detienen a tres sospechosos por el robo

La Secretaría de Seguridad ha confirmado la detención de tres sospechosos, dos hombres y una mujer, quienes ya fueron denunciados por los locatarios de la zona de Las Joyas, por ser los presuntos responsables de varios robos.

Tras los reportes, los policías ubicaron a los sospechosos en una camioneta Chevrolet Equinox, en la revisión que hicieron los elementos, localizaron mercancía que supuestamente estaría relacionada con los robos.

¡A Diosito no le gusta esto! Una banda de cuando menos seis personas se robó una figura de San Judas Tadeo de un local en el centro de León, Guanajuato. Todo quedó captado por la cámara de seguridad. https://t.co/2ABe5C2yo0 — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) October 7, 2026

Hasta el momento, la figura de San Judas Tadeo no ha sido localizada, mientras siguen las investigaciones en el caso.

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