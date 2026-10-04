San Francisco de Asís es celebrado con bendición de mascotas en iglesias de Mérida

Perros, gatos y otros animales domésticos acompañarán este domingo a sus familias a iglesias y capillas de Mérida para recibir la tradicional bendición de mascotas en el marco de la festividad de San Francisco de Asís, patrono asociado con los animales y el cuidado de la naturaleza.

Al menos 15 templos de la capital yucateca programaron ceremonias entre viernes, sábado y domingo; parroquias de Motul, Umán y Hunucmá también incorporaron actividades similares.

La celebración tiene este año un contexto especial: coincide con el Año Jubilar de San Francisco de Asís, convocado con motivo de los 800 años de su fallecimiento. El periodo comenzó el 10 de enero y concluirá en la misma fecha del 2027. San Francisco murió el 3 de octubre de 1226, a los 44 años.

De Norte a Sur

Entre los templos participantes se encuentran María Inmaculada, en Campestre; San Judas Tadeo y Santos Mártires Mexicanos, en Los Héroes; Santo Niño de Atocha, en Cortés Sarmiento; Nuestra Señora de Lourdes y San Sebastián, en el Centro; así como capillas y parroquias de Las Fuentes, El Porvenir, Ciudad Caucel, Nueva Obrera, Castilla Cámara, Santa Rosa y Delio Moreno.

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En algunos casos, la bendición se realizará al concluir las misas; en otros habrá horarios específicos en atrios, estacionamientos o espacios anexos a los templos.

San Sebastián, por ejemplo, programó bendiciones después de cada una de sus celebraciones dominicales, mientras Cristo Luz realizará el acto después de la misa de las 11 de la mañana. La capilla San Francisco de Asís, en El Porvenir, tendrá una verbena como parte de las festividades dedicadas al santo.

Otros municipios

La tradición también llegará al interior del Estado. En Motul, la parroquia de San Juan Bautista programó la bendición para las 11 de la mañana de este domingo en el campo eucarístico.

En Umán, la parroquia de San Francisco de Asís organizó una caminata con mascotas; en Hunucmá la jornada incluye celebraciones religiosas vinculadas con los 800 años de la muerte del santo.

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Correa y transportadora

Los templos también difundieron recomendaciones a los fieles para evitar incidentes.

La principal es llevar a los animales con correa o dentro de una transportadora, especialmente cuando se trate de ejemplares poco acostumbrados a convivir con otras mascotas o con grupos numerosos de personas.

También se pide llevar bolsas y otros utensilios para mantener limpios los espacios parroquiales.