Alertan por serpiente suelta en Atizapán, autoridades piden extremar precauciones

En las últimas horas, se prendieron las alarmas en el Estado de México, luego de confirmarse que una serpiente de más de 5 metros de largo, supuestamente se habría escapado de una casa en la colonia Lomas Lindas, en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

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Las autoridades trabajan en la localización del reptil

Por ese motivo, se ha informado a la población que elementos de la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente, están trabajando para poder capturar a la serpiente, también han hecho un fuerte llamado a los habitantes de la zona.

“Ante esta situación, se exhorta a la población a mantener la calma, evitar acercarse al ejemplar o intentar capturarlo y reportar de inmediato cualquier avistamiento a las autoridades municipales”

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¿Cuáles son las precauciones que se deben seguir?

De acuerdo con la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente, se debe evitar tratar de acercarse a la serpiente, así como intentar atraparlo, por lo que cualquier avistamiento debe ser reportado a las autoridades correspondientes, así lo dijo el gobierno del municipio.

"Para facilitar las labores de localización y atención, se encuentran disponibles los siguientes números telefónicos: 55 3622 1004 y 55 3622 1005. El Gobierno Municipal hace un llamado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones preventivas y colaborar con las autoridades, a fin de salvaguardar la integridad de las personas y favorecer una atención segura de la situación"

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