Guardia Nacional y Ejército catean una vivienda en Juan Pablo II, Mérida

Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizaron un operativo conjunto en el fraccionamiento Juan Pablo II, en Mérida, por presunto narcomenudeo.

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La movilización de las corporaciones llamó la atención en este sector de la capital yucateca, debido a la presencia de agentes de distintas instituciones de seguridad en las inmediaciones del inmueble.

Como parte del despliegue, los elementos permanecieron en el sitio y hasta el momento, no se ha precisado el alcance del operativo ni las acciones que se llevan a cabo en el lugar.

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Las autoridades no han informado oficialmente sobre el operativo que según reportes se derivó con operaciones de narcomenudeo en el predio cateado.