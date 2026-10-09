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Guardia Nacional y Ejército catean una vivienda en Juan Pablo II, Mérida

Elementos federales y estatales permanecieron en las inmediaciones de un inmueble, sin que se hayan revelado detalles sobre las acciones que realizan.

Por Redacción Por Esto!

9 de oct de 2026

1 min

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Guardia Nacional, Ejército y SSP despliegan operativo en Mérida
Guardia Nacional, Ejército y SSP despliegan operativo en Mérida / Especial

Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizaron un operativo conjunto en el fraccionamiento Juan Pablo II, en Mérida, por presunto narcomenudeo.

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La movilización de las corporaciones llamó la atención en este sector de la capital yucateca, debido a la presencia de agentes de distintas instituciones de seguridad en las inmediaciones del inmueble.

Como parte del despliegue, los elementos permanecieron en el sitio y hasta el momento, no se ha precisado el alcance del operativo ni las acciones que se llevan a cabo en el lugar.

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Las autoridades no han informado oficialmente sobre el operativo que según reportes se derivó con operaciones de narcomenudeo en el predio cateado.

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