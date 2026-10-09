SEMA destinará 1.3 millones de pesos para frenar la erosión del Boulevard Bahía de Chetumal

Derivado de la evidente desgaste de tierra en el Boulevard Bahía, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) anunció que destinará alrededor de 1.3 millones de pesos para rehabilitar el tramo del golpeado por la erosión, un problema que, según su titular, Oscar Rébora Aguilera, no admite más espera.

El dinero, dijo, saldrá de un fideicomiso enfocado en el manejo costero, un fondo pensado precisamente para este tipo de afectaciones en el litoral.

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El otro frente es el burocrático. La SEMA ya presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un aviso de no requerimiento de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), argumentando que se trata de una situación de emergencia. De aprobarse, la dependencia podrá evitar el proceso ordinario, que suele ser largo y complejo.

Para dimensionar la diferencia, Rébora Aguilera recordó que la MIA correspondiente a la recuperación de 33.5 kilómetros de litoral tardó cerca de año y medio en ser autorizada. Un plazo así, señaló en esencia, resulta incompatible con un deterioro que avanza y que podría agravarse en cualquier momento.

Una vez que se resuelva la petición, comenzarán los trabajos para restablecer la zona afectada y colocar una escollera, es decir, una barrera de roca que amortigüe el oleaje y frene el desgaste de la orilla.

Es preciso contextualizar que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) es un documento técnico que debe presentarse ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) antes de realizar obras o actividades que puedan alterar los ecosistemas o rebasar los límites que marcan las normas ambientales. En él, quien promueve el proyecto describe en qué consiste, dónde se ubicará y qué efectos podría tener sobre el suelo, el agua, la vegetación y la fauna, además de proponer medidas para prevenir, reducir o compensar esos daños.

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Se trata de un requisito establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, particularmente exigente en zonas costeras y de alto valor ecológico, como el litoral de la Bahía de Chetumal. Por eso, cuando una dependencia solicita un aviso de no requerimiento, pide en la práctica que la obra quede exenta de ese procedimiento, algo que solo procede bajo circunstancias específicas, como una emergencia.

El funcionario precisó que la tecnología que se empleará se revisa directamente con la Semarnat, de modo que la solución cuente con el aval técnico de la autoridad federal. No se informó la fecha en que podrían iniciar las obras.