CFE anuncia cortes de luz en Yucatán para este domingo 11 de octubre: conoce los horarios y zonas afectadas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará trabajos de calibración para mejorar el servicio eléctrico, por lo que varias comisarías, colonias y sectores de Progreso tendrán una suspensión temporal del suministro.

La CFE suspenderá temporalmente el servicio de energía eléctrica en Progreso este domingo 11 de octubre, debido a trabajos de calibración que realizará la paraestatal para mejorar el suministro.

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El aviso fue difundido por el Ayuntamiento de Progreso, luego de que la Comisión Federal de Electricidad solicitara apoyo para informar a la población y permitir que las familias de las zonas afectadas puedan tomar sus previsiones.

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La interrupción del servicio eléctrico durará de desde las 4:00 de la mañana hasta las 12:00 del día y contempla diferentes comisarías y sectores de Progreso, además de la cabecera municipal y algunas colonias de la periferia. Las zonas señaladas por la CFE son:

Chuburná

Chicxulub

Chelem

Progreso

Yucalpetén

¿Por qué cortarán la energía eléctrica en Progreso?

De acuerdo con el aviso, la suspensión se debe a trabajos de calibración que realizará la CFE, como parte de las acciones para mejorar el servicio eléctrico en la zona.

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Ante la interrupción temporal, las autoridades recomendaron a los habitantes de las comunidades y colonias contempladas tomar las medidas necesarias y organizar sus actividades con anticipación.

El Ayuntamiento de Progreso pidió a la población considerar el aviso y agradeció la comprensión mientras se llevan a cabo los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad.