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CFE anuncia cortes de luz en Yucatán para este domingo 11 de octubre: conoce los horarios y zonas afectadas

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CFE anuncia cortes de luz en Yucatán para este domingo 11 de octubre: conoce los horarios y zonas afectadas

Este domingo la Comisión Federal de Electricidad realizará trabajos de mantenimiento en distintos puntos de Yucatán.

Por Redacción Por Esto!

9 de oct de 2026

1 min

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Habrá cortes de luz en Yucatán este domingo 11 de octubre
Habrá cortes de luz en Yucatán este domingo 11 de octubre / Especial

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará trabajos de calibración para mejorar el servicio eléctrico, por lo que varias comisarías, colonias y sectores de Progreso tendrán una suspensión temporal del suministro.

La CFE suspenderá temporalmente el servicio de energía eléctrica en Progreso este domingo 11 de octubre, debido a trabajos de calibración que realizará la paraestatal para mejorar el suministro.

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El aviso fue difundido por el Ayuntamiento de Progreso, luego de que la Comisión Federal de Electricidad solicitara apoyo para informar a la población y permitir que las familias de las zonas afectadas puedan tomar sus previsiones.

¿Dónde suspenderán la luz en Motul este 17 de septiembre?

La interrupción del servicio eléctrico durará de desde las 4:00 de la mañana hasta las 12:00 del día y contempla diferentes comisarías y sectores de Progreso, además de la cabecera municipal y algunas colonias de la periferia. Las zonas señaladas por la CFE son:

  • Chuburná
  • Chicxulub
  • Chelem
  • Progreso
  • Yucalpetén

¿Por qué cortarán la energía eléctrica en Progreso?

De acuerdo con el aviso, la suspensión se debe a trabajos de calibración que realizará la CFE, como parte de las acciones para mejorar el servicio eléctrico en la zona.

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Ante la interrupción temporal, las autoridades recomendaron a los habitantes de las comunidades y colonias contempladas tomar las medidas necesarias y organizar sus actividades con anticipación.

El Ayuntamiento de Progreso pidió a la población considerar el aviso y agradeció la comprensión mientras se llevan a cabo los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad.

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