Reporte por disparos moviliza a policías en el fraccionamiento Villas Otoch de Cancún

Una intensa movilización de policías se registró cerca de una iglesia que se ubica en la avenida Tules, en la Supermanzana 247, por un reporte de supuestos disparos, en una zona con bastante movimiento.

Las primeras versiones indicaron que un adolescente fue amenazado con el arma de fuego y por este motivo sufrió una crisis nerviosa, por lo cual recibió la atención de paramédicos de la Cruz Roja.

Noticia Destacada Denuncian a un hombre por presuntamente disparar en el fraccionamiento Vista Real I de Cancún

Elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito recibieron datos de las características del vehículo en el que se retiraron dos sujetos que presuntamente se encontraban con armas de fuego.

De esta manera, los policías municipales localizaron cerca del lugar el automóvil señalado, marca Audi, de color oscuro, con placas de la Ciudad de México, el cual estaba estacionado frente a una vivienda de la calle Mango, en el fraccionamiento Villas Otoch.

Los presuntos responsables se encontraban en el interior. Ante esto, los policías mantuvieron vigilancia en el exterior en espera de instrucciones para proceder.