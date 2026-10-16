Explosión en taller de pirotecnia en Tultepec, Edomex, deja al menos un lesionado; moviliza a emergencias

Una explosión registrada en un taller de pirotecnia en el municipio de Tultepec, Estado de México, dejó al menos una persona lesionada, de acuerdo con los primeros reportes del incidente.

Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado sobre la calle Lázaro Cárdenas, en el barrio de San Juan, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia para atender la situación.

¿Dónde ocurrió la explosión en Tultepec?

El estallido se registró en un establecimiento dedicado a actividades relacionadas con la pirotecnia, en el barrio de San Juan.

Tras el reporte de la explosión, los servicios de emergencia fueron alertados para intervenir en la zona y brindar atención a las personas afectadas.

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De manera preliminar, se informó que al menos una persona resultó lesionada, aunque todavía no se han dado a conocer detalles sobre su identidad ni la gravedad de sus heridas.

Investigan explosión en taller de pirotecnia

Hasta el momento, no se han precisado las causas que originaron el estallido ni la magnitud de los daños materiales en el inmueble.

Tampoco se ha confirmado si existen más personas afectadas por el incidente.

Se registra explosión de taller clandestino de pirotecnia en el barrio San Juan, municipio de Tultepec; hay un lesionado. https://t.co/YQgBmjsWhW — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 16, 2026

Se espera que las autoridades correspondientes proporcionen información adicional para determinar las circunstancias de la explosión y actualizar el saldo de personas lesionadas.

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