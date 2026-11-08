Detienen en Nuevo Laredo a “La Pocha” y a su hijo, presuntos integrantes del Cártel del Noreste

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Gerardo Javier “N”, alias “La Pocha”, y a su hijo, conocido como “El Nazi”, señalados como presuntos integrantes del Cártel del Noreste.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las capturas se realizaron durante un operativo en el que las autoridades ejecutaron tres órdenes de cateo de manera simultánea. En las acciones participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

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De acuerdo con las investigaciones, Gerardo Javier “N” cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

Además, es señalado por su presunta participación en la desaparición de cuerpos de víctimas desde su etapa como integrante de Los Zetas, actividad que habría continuado para el Cártel del Noreste.

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Las autoridades también lo relacionan con posibles delitos de homicidio, secuestro y desaparición de personas, con base en las indagatorias y testimonios recabados.

Por su parte, su hijo, alias “El Nazi”, es identificado como presunto jefe de una célula de sicarios conocida como “Las Tropas del Infierno”, estructura operativa del Cártel del Noreste.