Síguenos

Última hora

México

Privan de la libertad a Miguel Almaraz Maldonado, alcalde de Río Bravo; despliegan operativo de búsqueda

México / Sucesos

Detienen en Nuevo Laredo a “La Pocha” y a su hijo, presuntos integrantes del Cártel del Noreste

Gerardo Javier “N” fue detenido junto con su hijo durante tres cateos simultáneos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, operativo en el que participaron elementos de la Defensa y de la FGR.

Por Redacción Por Esto!

8 de nov de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

El operativo se realizó mediante tres cateos simultáneos en Nuevo Laredo
El operativo se realizó mediante tres cateos simultáneos en Nuevo Laredo / Especial

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Gerardo Javier “N”, alias “La Pocha”, y a su hijo, conocido como “El Nazi”, señalados como presuntos integrantes del Cártel del Noreste.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las capturas se realizaron durante un operativo en el que las autoridades ejecutaron tres órdenes de cateo de manera simultánea. En las acciones participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Detienen a hombre acusado de asesinar a su pareja y a la hija adolescente de ella en Tláhuac

Noticia Destacada

Capturan a presunto responsable del feminicidio de una mujer y su hija adolescente en la CDMX

De acuerdo con las investigaciones, Gerardo Javier “N” cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

Además, es señalado por su presunta participación en la desaparición de cuerpos de víctimas desde su etapa como integrante de Los Zetas, actividad que habría continuado para el Cártel del Noreste.

Secuestro de alcalde de Río Bravo moviliza a autoridades federales y estatales

Noticia Destacada

Privan de la libertad a Miguel Almaraz Maldonado, alcalde de Río Bravo; despliegan operativo de búsqueda

Las autoridades también lo relacionan con posibles delitos de homicidio, secuestro y desaparición de personas, con base en las indagatorias y testimonios recabados.

Por su parte, su hijo, alias “El Nazi”, es identificado como presunto jefe de una célula de sicarios conocida como “Las Tropas del Infierno”, estructura operativa del Cártel del Noreste.

Te puede interesar