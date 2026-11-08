Capturan a presunto responsable del feminicidio de una mujer y su hija adolescente en la CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión contra Óscar “N”, señalado por su probable participación en el feminicidio de dos mujeres y el intento de homicidio de otros dos hombres, durante una agresión ocurrida el pasado 30 de octubre en la alcaldía Tláhuac.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre habría atacado con un arma blanca a su pareja sentimental y a la hija adolescente de ella, quienes murieron a consecuencia de las lesiones. Durante la agresión, la mujer alcanzó a comunicarse telefónicamente con sus familiares para pedir ayuda.

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Tras recibir la llamada, el padre de la víctima y un vecino acudieron al domicilio para auxiliarla; sin embargo, también habrían sido atacados por el presunto agresor. Ambos hombres resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Óscar “N” después de los hechos, aunque debido a su estado de salud también tuvo que ser hospitalizado.

Mientras tanto, agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron diligencias en el lugar, entrevistaron a testigos y recabaron grabaciones de cámaras particulares y del C5.

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Con los datos de prueba y los dictámenes periciales, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión por los delitos de feminicidio agravado y homicidio calificado en grado de tentativa. El mandamiento judicial fue cumplimentado el 5 de noviembre, una vez que el imputado recibió el alta médica.

Posteriormente, Óscar “N” fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde enfrentó su audiencia inicial. La autoridad judicial le impuso la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa el proceso penal en su contra.