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Privan de la libertad a Miguel Almaraz Maldonado, alcalde de Río Bravo; despliegan operativo de búsqueda

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Privan de la libertad a Miguel Almaraz Maldonado, alcalde de Río Bravo; despliegan operativo de búsqueda

El Gabinete de Seguridad coordina acciones con autoridades de Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas para localizar al presidente municipal Miguel Ángel Almaraz Maldonado y sus acompañantes.

Por Redacción Por Esto!

8 de nov de 2026

1 min

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Secuestro de alcalde de Río Bravo moviliza a autoridades federales y estatales
Secuestro de alcalde de Río Bravo moviliza a autoridades federales y estatales / Especial

El alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, fue privado de su libertad en el estado de Zacatecas, durante hechos registrados el viernes 7 de noviembre.

Junto con el presidente municipal también habrían sido secuestrados sus acompañantes, por lo que autoridades de distintas entidades mantienen un operativo de búsqueda.

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La privación ilegal de la libertad fue confirmada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, entidad cuyas autoridades participan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y localizar a las víctimas.

Al respecto, el Gabinete de Seguridad informó que trabaja de manera coordinada con corporaciones de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas para apoyar en la localización del alcalde y las personas que lo acompañaban.

Las acciones incluyen labores de investigación y búsqueda ante la probable comisión del delito.

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Asimismo, las instituciones federales mantienen colaboración con la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para contribuir a la pronta localización de los afectados y al esclarecimiento de los hechos.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias del secuestro ni sobre el paradero del presidente municipal.

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