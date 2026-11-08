Privan de la libertad a Miguel Almaraz Maldonado, alcalde de Río Bravo; despliegan operativo de búsqueda

El alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, fue privado de su libertad en el estado de Zacatecas, durante hechos registrados el viernes 7 de noviembre.

Junto con el presidente municipal también habrían sido secuestrados sus acompañantes, por lo que autoridades de distintas entidades mantienen un operativo de búsqueda.

Noticia Destacada Sheinbaum llama a estudiantes de Chiapas a alzar la voz ante injusticias y los invita a que “sean parte de la historia”

La privación ilegal de la libertad fue confirmada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, entidad cuyas autoridades participan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y localizar a las víctimas.

Al respecto, el Gabinete de Seguridad informó que trabaja de manera coordinada con corporaciones de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas para apoyar en la localización del alcalde y las personas que lo acompañaban.

Las acciones incluyen labores de investigación y búsqueda ante la probable comisión del delito.

Noticia Destacada Ignacio Mier niega vínculos de Guadalupe Taddei con Morena y recuerda quién la nombró en el INE

Asimismo, las instituciones federales mantienen colaboración con la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para contribuir a la pronta localización de los afectados y al esclarecimiento de los hechos.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias del secuestro ni sobre el paradero del presidente municipal.