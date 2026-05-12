Segob interviene en Chilapa, Guerrero, tras hechos violentos y bloqueos

La Secretaría de Gobernación informó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, servidores públicos federales se trasladan a Guerrero para apoyar en el retiro de bloqueos y contribuir al restablecimiento del orden en la zona de Chilapa.

La dependencia detalló que el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, sostuvo comunicación con líderes de los dos grupos en conflicto, a quienes planteó la urgencia de recuperar la paz en la región y permitir el ingreso de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el comunicado, el objetivo inmediato es que las disputas y bloqueos concluyan por la vía pacífica, para facilitar la atención de personas heridas y avanzar en acciones de seguridad en las comunidades afectadas.

Rosa Icela Rodríguez viaja a Guerrero para coordinar acciones

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, también acudirá a Guerrero para dar seguimiento a la situación. La funcionaria trabajará en coordinación con la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda y con el subsecretario de Gobierno estatal, Francisco Rodríguez.

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Las autoridades realizarán recorridos por las comunidades en conflicto con el propósito de atender a las familias afectadas por los hechos recientes.

La prioridad, según Gobernación, será mantener el diálogo, apoyar a las personas desplazadas y garantizar atención médica a los lesionados.

¿Cuántas personas heridas hay en Chilapa?

La Secretaría de Gobernación informó que, con datos del IMSS Bienestar, seis personas lesionadas reciben atención médica en hospitales de esa institución.

#SEGOBInforma 📢

Acuden servidores públicos de Gobernación a zona de conflicto de Chilapa, Guerrero



Comunicado 📄 https://t.co/2rzHllVoEw pic.twitter.com/DmhT7HFfoO — Gobernación (@SEGOB_mx) May 12, 2026

Además, la dependencia federal adelantó que se instalarán mesas de trabajo por separado con los dos grupos involucrados en el conflicto.

El objetivo será construir una solución de fondo que permita reducir la tensión, retirar los bloqueos y restablecer la tranquilidad en la región de Chilapa.

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