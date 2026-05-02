Hombre recibe disparo en el pecho y pierde la vida en hospital de Escárcega

José Armando Manrrero Torres perdió la vida cuando recibía atención médica en el área de urgencias del hospital IMSS Bienestar Janell Romero Aguilar, luego de que en la madrugada fuera trasladado desde la comunidad de Silvituc, perteneciente al municipio de Escárcega, tras recibir un impacto de bala en el pecho. Del hecho tomaron conocimiento elementos de la Vicefiscalía Regional del Estado.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 00:10 horas, cuando personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias SAMU recibió un reporte ciudadano que indicaba que en el ejido Silvituc había un hombre herido por proyectil de arma de fuego. Al llegar al lugar, los paramédicos encontraron tirado sobre el pavimento a José Armando Manrrero Torres, quien presentaba una herida a la altura del pecho.

Presuntamente, la lesión fue ocasionada por otro sujeto durante una riña, aunque hasta el momento se desconocen los motivos que originaron la agresión. Debido a la gravedad de su estado, la víctima fue trasladada de emergencia al hospital, donde lamentablemente falleció mientras era intervenido por los médicos.

Tras el deceso, el área de trabajo social dio parte a la Vicefiscalía Regional del Estado, que envió agentes ministeriales y personal del Servicio Médico Forense SEMEFO. Los peritos levantaron evidencias y posteriormente trasladaron el cuerpo al anfiteatro para los trámites legales correspondientes. Se ha abierto una carpeta de investigación para dar con el responsable de este homicidio cometido con arma de fuego.

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JGH