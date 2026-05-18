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¿Qué apoyos ofrece el Gobierno federal? Conoce los principales programas

El Gobierno federal impulsa iniciativas para jóvenes, estudiantes y productores rurales como parte de la estrategia de paz duradera.

Por Redacción Por Esto!

18 de may de 2026

1 min

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Sheinbaum refuerza estrategia de bienestar comunitario
Sheinbaum refuerza estrategia de bienestar comunitario

El Gobierno de México mantiene diversos programas sociales y de bienestar enfocados en fortalecer oportunidades laborales, apoyar a estudiantes, impulsar el desarrollo rural y promover acciones para la construcción de la paz y el bienestar comunitario.

Como parte de la estrategia denominada “Atención a las causas para la construcción de una paz duradera”, las autoridades federales señalaron que estas acciones buscan atender factores sociales relacionados con la desigualdad, el acceso a oportunidades y el desarrollo de comunidades.

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Principales programas del Gobierno federal:

  • Jóvenes Construyendo el Futuro: vincula a jóvenes que no estudian ni trabajan con centros de trabajo, donde reciben capacitación, experiencia laboral y apoyo económico.
  • Sembrando Vida: impulsa el empleo en comunidades rurales mediante apoyos agrícolas y de reforestación, fortaleciendo los ingresos familiares.
  • Becas Benito Juárez: apoya a estudiantes de distintos niveles educativos para reducir la deserción escolar y garantizar la permanencia.
  • Producción para el Bienestar: dirigido a pequeños y medianos productores agrícolas, con apoyos económicos para fortalecer la producción rural.
  • Tianguis del Bienestar: acerca artículos y productos básicos a comunidades vulnerables, disminuyendo gastos familiares.
  • Ferias de Paz: promueven actividades comunitarias para fortalecer la convivencia social, la participación ciudadana y la prevención de la violencia.
  • Sí al Desarme, Sí a la Paz: impulsa el canje voluntario de armas para reducir riesgos y disminuir la presencia de armamento en comunidades.

Las autoridades federales han señalado que estos programas forman parte de una estrategia integral para atender causas sociales y fortalecer acciones preventivas en distintas regiones del país.

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