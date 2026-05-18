¿Qué apoyos ofrece el Gobierno federal? Conoce los principales programas

El Gobierno de México mantiene diversos programas sociales y de bienestar enfocados en fortalecer oportunidades laborales, apoyar a estudiantes, impulsar el desarrollo rural y promover acciones para la construcción de la paz y el bienestar comunitario.

Como parte de la estrategia denominada “Atención a las causas para la construcción de una paz duradera”, las autoridades federales señalaron que estas acciones buscan atender factores sociales relacionados con la desigualdad, el acceso a oportunidades y el desarrollo de comunidades.

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Principales programas del Gobierno federal:

Jóvenes Construyendo el Futuro : vincula a jóvenes que no estudian ni trabajan con centros de trabajo , donde reciben capacitación , experiencia laboral y apoyo económico .

: vincula a jóvenes que no estudian ni trabajan con , donde reciben , y . Sembrando Vida : impulsa el empleo en comunidades rurales mediante apoyos agrícolas y de reforestación , fortaleciendo los ingresos familiares .

: impulsa el mediante , fortaleciendo los . Becas Benito Juárez : apoya a estudiantes de distintos niveles educativos para reducir la deserción escolar y garantizar la permanencia .

: apoya a para y garantizar la . Producción para el Bienestar : dirigido a pequeños y medianos productores agrícolas , con apoyos económicos para fortalecer la producción rural .

: dirigido a , con para fortalecer la . Tianguis del Bienestar : acerca artículos y productos básicos a comunidades vulnerables , disminuyendo gastos familiares .

: acerca a , disminuyendo . Ferias de Paz : promueven actividades comunitarias para fortalecer la convivencia social , la participación ciudadana y la prevención de la violencia .

: promueven para fortalecer la , la y la . Sí al Desarme, Sí a la Paz: impulsa el canje voluntario de armas para reducir riesgos y disminuir la presencia de armamento en comunidades.

Las autoridades federales han señalado que estos programas forman parte de una estrategia integral para atender causas sociales y fortalecer acciones preventivas en distintas regiones del país.