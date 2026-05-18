¿Qué apoyos ofrece el Gobierno federal? Conoce los principales programas

El Gobierno de México mantiene diversos programas sociales y de bienestar enfocados en fortalecer oportunidades laborales, apoyar a estudiantes, impulsar el desarrollo rural y promover acciones para la construcción de la paz y el bienestar comunitario.
Como parte de la estrategia denominada “Atención a las causas para la construcción de una paz duradera”, las autoridades federales señalaron que estas acciones buscan atender factores sociales relacionados con la desigualdad, el acceso a oportunidades y el desarrollo de comunidades.
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Principales programas del Gobierno federal:
- Jóvenes Construyendo el Futuro: vincula a jóvenes que no estudian ni trabajan con centros de trabajo, donde reciben capacitación, experiencia laboral y apoyo económico.
- Sembrando Vida: impulsa el empleo en comunidades rurales mediante apoyos agrícolas y de reforestación, fortaleciendo los ingresos familiares.
- Becas Benito Juárez: apoya a estudiantes de distintos niveles educativos para reducir la deserción escolar y garantizar la permanencia.
- Producción para el Bienestar: dirigido a pequeños y medianos productores agrícolas, con apoyos económicos para fortalecer la producción rural.
- Tianguis del Bienestar: acerca artículos y productos básicos a comunidades vulnerables, disminuyendo gastos familiares.
- Ferias de Paz: promueven actividades comunitarias para fortalecer la convivencia social, la participación ciudadana y la prevención de la violencia.
- Sí al Desarme, Sí a la Paz: impulsa el canje voluntario de armas para reducir riesgos y disminuir la presencia de armamento en comunidades.
Las autoridades federales han señalado que estos programas forman parte de una estrategia integral para atender causas sociales y fortalecer acciones preventivas en distintas regiones del país.