Gabinete de Seguridad realiza operativos en 15 estados y decomisa droga y armas

El Gabinete de Seguridad informó sobre una serie de operativos realizados entre el 15 y el 17 de mayo de 2026 en al menos 15 entidades del país, donde autoridades federales y estatales efectuaron cateos, detenciones y aseguramientos de armas, drogas, vehículos y material táctico como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Las acciones se desarrollaron en Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, mediante operativos coordinados entre la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Marina, Fiscalía General de la República y corporaciones estatales.

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Uno de los aseguramientos relevantes ocurrió en Baja California, donde elementos de la Guardia Nacional en funciones de aduanas inspeccionaron un vehículo procedente de Los Ángeles, California, logrando la detención de una persona y el decomiso de 43 kilos de metanfetamina.

En la Ciudad de México, autoridades catearon dos inmuebles en Iztapalapa, donde fueron detenidas cinco personas y se aseguraron cientos de dosis de cocaína, marihuana y metanfetaminas, además de teléfonos celulares.

Sinaloa volvió a concentrar varios de los operativos más relevantes. En Culiacán, fuerzas de seguridad localizaron un vehículo blindado con reporte de robo y aseguraron armas largas, miles de cartuchos, cargadores, chalecos tácticos, placas balísticas y equipo utilizado por grupos delictivos. También fueron detenidas personas vinculadas con posesión de armas y drogas.

En acciones contra la producción de narcóticos, elementos de la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino para elaborar drogas sintéticas en Culiacán, donde fueron asegurados 350 kilos de metanfetamina, sustancias químicas y equipo diverso.

En Nuevo León, autoridades realizaron uno de los mayores decomisos relacionados con hidrocarburos, al asegurar más de 435 mil litros de combustible, además de tractocamiones, remolques y contenedores.

En Tamaulipas, fueron detenidas dos personas presuntamente relacionadas con una agresión contra elementos del Servicio de Protección Federal, además del aseguramiento de vehículos y armas de fuego.

Las autoridades señalaron que estos operativos forman parte de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, desarrollo de inteligencia e investigación y coordinación entre instituciones de los distintos niveles de gobierno.