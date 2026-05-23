Juez dicta prisión preventiva a funcionarios de Morelos por presuntos vínculos con red de extorsión

Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa contra cinco funcionarios y exfuncionarios de Morelos detenidos por su presunta relación con una red de extorsión vinculada al Cártel de Sinaloa, de acuerdo con fuentes judiciales.

La audiencia inicial se llevó a cabo por videoconferencia ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, Sonora. En la diligencia comparecieron el alcalde de Atlatlahuacan, Agustín Toledano Amaro; el exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala; así como servidores públicos municipales de Cuautla.

La Fiscalía General de la República acusa a los detenidos de presunta delincuencia organizada y de haber sostenido reuniones con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, señalado como líder regional del Cártel de Sinaloa en la zona oriente de Morelos.

¿Qué resolvió el juez contra los funcionarios de Morelos?

Durante la audiencia, el juez federal determinó imponer prisión preventiva oficiosa a los cinco imputados, por lo que deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza el proceso penal en su contra.

Fuentes judiciales indicaron que el juzgador también ordenó el traslado de los detenidos al penal federal de Hermosillo, donde cumplirán la medida cautelar. La defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional a 144 horas, por lo que la situación jurídica de los señalados se definirá en los próximos días.

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Será hasta la siguiente audiencia cuando se determine si los funcionarios y exfuncionarios son vinculados a proceso por los delitos que les atribuye la FGR.

¿Qué municipios de Morelos son investigados?

Las investigaciones federales apuntan a una presunta infiltración criminal en municipios del oriente de Morelos, entre ellos Cuautla, Yecapixtla y Atlatlahuacan. En estas demarcaciones, las autoridades indagan posibles operaciones de extorsión y la participación de servidores públicos locales en actividades relacionadas con la organización delictiva.

El caso vuelve a colocar bajo revisión la relación entre estructuras criminales y autoridades municipales en zonas donde se han reportado delitos de alto impacto, especialmente extorsión y amenazas contra comerciantes, transportistas y sectores productivos.

FGR investiga presunta red ligada al Cártel de Sinaloa

De acuerdo con la acusación, los imputados habrían mantenido contacto con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado por las autoridades como operador regional del Cártel de Sinaloa en Morelos.

PRISIÓN PREVÉNTIVA A 5 DE 6 DETENIDOS EN OPERACIÓN ENJAMBRE./ Un juez dictó prisión preventiva a cinco de los seis detenidos por la operación Enjambre en los municipios de Cuautla y Atlatlahucan.



Los imputados son Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahuacan, Irving Sánchez… pic.twitter.com/QtWqaJrUmb — QLICK (@qlick_mor) May 23, 2026

La investigación busca establecer si los funcionarios detenidos facilitaron, protegieron o participaron en actividades de una red dedicada a la extorsión.

Por ahora, la prisión preventiva no implica una sentencia, ya que el proceso penal continuará hasta que el juez defina si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso.

El caso se mantiene abierto y bajo seguimiento de autoridades federales, mientras la FGR busca acreditar los presuntos nexos entre servidores públicos municipales y la estructura criminal investigada.

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