Omar García Harfuch aclara situación de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con una notificación roja emitida por la Interpol.

La declaración fue realizada durante la conferencia matutina encabezada este miércoles por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de diversos señalamientos y versiones difundidas en torno a una presunta orden internacional contra el mandatario sinaloense.

SSPC confirma consultas con instancias nacionales e internacionales

Durante su participación en Palacio Nacional, García Harfuch explicó que la SSPC realizó consultas con autoridades nacionales e internacionales para verificar la situación jurídica de Rocha Moya.

El funcionario federal señaló que, tras revisar la información correspondiente, se confirmó que no existe ninguna ficha roja o notificación activa emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

“La SSPC informa que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con Notificación Roja emitida por la Interpol”, indicó el secretario.

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Gobierno federal niega orden internacional contra Rocha Moya

El titular de la SSPC agregó que la revisión incluyó coordinación con las instancias competentes en materia de seguridad e intercambio de información internacional.

“Luego de realizar las consultas correspondientes con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna notificación en su contra”, puntualizó García Harfuch.

La aclaración ocurre en medio de versiones relacionadas con investigaciones abiertas en Estados Unidos contra distintos actores políticos y presuntos vínculos con grupos criminales en Sinaloa.

Caso Rocha Moya sigue en el centro del debate político

En semanas recientes, el nombre de Rubén Rocha Moya ha estado en el centro de la discusión pública luego de reportes sobre acusaciones presentadas en cortes estadounidenses relacionadas con presuntos nexos con el narcotráfico.

Sin embargo, hasta el momento, autoridades mexicanas han insistido en que no existe información oficial que confirme una orden de captura internacional o algún procedimiento formal emitido por organismos como Interpol.

La declaración de Omar García Harfuch busca fijar la postura oficial del gobierno federal respecto a la situación legal del gobernador con licencia de Sinaloa, en un contexto de creciente tensión política y de seguridad en la entidad.

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