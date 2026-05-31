Alertan por fraudes inmobiliarios en Campeche; ya suman 12 investigaciones

Los defraudadores en el Estado aún mantienen presencia en el sector de los bienes inmuebles. La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI, sección Campeche, afirmó que han identificado casos donde se pretende estafar a los ciudadanos que buscan una propiedad.

Noticia Destacada Respaldan en Campeche a Claudia Sheinbaum durante mensaje por dos años de su triunfo

El sector empresarial, que cuenta con 322 compañías dedicadas a los servicios inmobiliarios en la entidad, es poco conocido por la ciudadanía, y esto genera que incremente el riesgo de ser víctima de fraudes al momento de rentar o adquirir un inmueble. En lo que va del año, se han registrado 12 carpetas de investigación relacionadas con este delito.

En este contexto, la AMPI anunció su incorporación al programa federal “Viernes muy mexicano”, impulsado por el Gobierno Federal y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Concanaco. La participación del organismo consistirá en brindar información a la población ante los crecientes reportes de estafas que afectan a compradores y arrendatarios en la entidad.

La presidenta de la AMPI en Campeche, Claudia Reyes Aldama, reconoció que es importante tener cercanía con los ciudadanos y darles información relacionada con el sector sobre los requisitos para comprar, vender o rentar una propiedad, así como el procedimiento legal a seguir en estos casos.

Cabe recordar que el programa “Viernes muy mexicano” se presentó el 29 de agosto de 2025 durante una de las “Conferencias del pueblo” de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. El objetivo, desde esa fecha al día de hoy, es que los últimos viernes de cada mes los negocios participantes ofrezcan promociones, descuentos y experiencias especiales, buscando impulsar el consumo local entre negocios familiares de cada entidad del país.

La AMPI en Campeche se sumará instalando módulos de atención en parques o plazas, los cuales aún están por definirse, con la intención de brindar asesoría gratuita a los ciudadanos para prevenir las estafas en el sector inmobiliario.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH