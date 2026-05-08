FGR y autoridades de Australia ponen a salvo a menores en México tras investigación internacional por abuso infantil

Autoridades de México y Australia informaron que varios menores de edad fueron puestos a salvo en territorio mexicano como resultado de una investigación internacional contra delitos de abuso infantil.

La operación derivó en la imputación de dos hombres mexicanos, señalados en casos separados por presuntos delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes.

El comunicado conjunto fue emitido por el Servicio de Policía de Queensland, la Policía Federal Australiana, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

¿Qué informó la FGR sobre la investigación internacional?

De acuerdo con el reporte, la investigación inició a partir de información de inteligencia generada por autoridades australianas especializadas en la identificación de víctimas de explotación y abuso sexual infantil en línea.

El Grupo Argos del Servicio de Policía de Queensland, con apoyo de la Policía Federal Australiana, compartió datos con oficiales de enlace en México. Esa información permitió a las autoridades mexicanas solicitar y ejecutar órdenes judiciales para intervenir en dos casos distintos.

Noticia Destacada Agentes Federales encabezan cateo dentro de un predio en la colonia Granjas de Campeche

La FGR y la SSPC destacaron que las investigaciones continúan, debido a que existe la posibilidad de identificar a más víctimas menores de edad.

¿Qué ocurrió en Yucatán?

Uno de los casos ocurrió en Yucatán, donde el 7 de abril de 2026 investigadores de la SSPC, la FGR-FEMDO y la Secretaría de Marina detuvieron a un hombre de 38 años, tras ejecutar una orden de aprehensión y un cateo en su domicilio.

Las autoridades mexicanas señalaron que el detenido presuntamente ofrecía entrenamientos de futbol como forma de acercarse a menores de edad. Según la investigación, habría abusado de víctimas y grabado el material para después comercializarlo en línea.

El hombre fue vinculado a proceso por su probable participación en delitos relacionados con trata de personas agravada, así como por inducir a menores de 18 años a realizar actos sexuales o de exhibicionismo con fines sexuales, reales o simulados, para producir material y obtener beneficio económico.

¿Qué se sabe del caso en Nayarit?

El comunicado también informó que, semanas antes, otro hombre de 31 años fue detenido en Nayarit, en el occidente de México, por señalamientos de abuso sexual contra menores de edad y presunta venta de imágenes y videos de esos delitos mediante plataformas de mensajería instantánea y la red oscura.

Durante esa intervención, autoridades aseguraron teléfonos celulares, computadoras, discos duros, memorias USB, prendas de vestir y ropa de cama. Una persona menor de edad fue puesta a salvo y las investigaciones siguen abiertas para ubicar a otras posibles víctimas.

¿Por qué es relevante la cooperación entre México y Australia?

La Policía Federal Australiana reconoció la coordinación con autoridades mexicanas, al señalar que permitió actuar de manera oportuna para detener a presuntos agresores y proteger a menores de edad.

El comunicado subraya que este tipo de delitos no reconoce fronteras, por lo que la cooperación internacional resulta clave para identificar víctimas, ubicar responsables y perseguir redes que operan en línea.

Las autoridades indicaron que continuarán con el análisis de dispositivos electrónicos asegurados para detectar posibles nuevas víctimas y fortalecer las investigaciones en curso.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO