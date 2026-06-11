Localizan con vida a creadores de Bola Costera tras reporte de desaparición en Sinaloa

Seis creadores de contenido del grupo Bola Costera, originarios de Nayarit, fueron localizados con vida en el sur de Sinaloa, luego de que sus familiares y amigos reportaron que habían perdido comunicación cuando viajaban hacia Mazatlán para realizar grabaciones.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que la localización ocurrió durante la madrugada de este jueves 11 de junio, como parte de un operativo del Grupo Interinstitucional en el que participaron autoridades federales y estatales.

Los jóvenes fueron ubicados en un punto de control preventivo instalado sobre la carretera federal México 15, a la altura del kilómetro 261+800, dentro del Despliegue Operativo Mazatlán.

¿Dónde localizaron a los integrantes de Bola Costera?

De acuerdo con la información oficial, elementos de seguridad detectaron una vagoneta Chrysler Voyager color blanco, cuyas características coincidían con el vehículo en el que viajaban los seis integrantes de Bola Costera.

Tras marcarle el alto a la unidad, las autoridades confirmaron que se trataba de los jóvenes reportados como no localizados. Después de verificar su identidad y su estado de salud, recibieron asistencia primaria, protección y acompañamiento hasta Mazatlán.

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La SSP estatal señaló que los seis hombres quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

¿Qué dijeron los creadores de contenido sobre lo ocurrido?

Los integrantes de Bola Costera refirieron a las autoridades que habían sido privados de la libertad a la altura de Tablón Viejo, comunidad ubicada en el municipio de Rosario, en el sur de Sinaloa.

Los jóvenes habían salido de Nayarit alrededor de las 4:00 horas del miércoles con destino a Mazatlán, donde tenían previsto generar contenido para redes sociales. Sin embargo, aproximadamente media hora antes de llegar al puerto dejaron de responder llamadas y mensajes, lo que activó la alerta entre sus familiares.

¿Hubo más personas localizadas en Sinaloa?

Además de los seis creadores de contenido, medios locales y nacionales reportaron la localización con vida de cinco choferes originarios de Culiacán, quienes presuntamente también habrían sido privados de la libertad por sujetos armados en la zona.

El Grupo Interinstitucional localiza a jóvenes originarios de Nayarit reportados como desaparecidos al sur de Sinaloa



Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la… pic.twitter.com/sE8hrXyjB6 — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) June 11, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han informado mayores detalles sobre los responsables ni sobre las condiciones en que ocurrió la retención.

Bola Costera es un grupo dedicado a videos de comedia y contenido para redes sociales. Su caso generó preocupación pública por el contexto de violencia que enfrenta Sinaloa desde 2024, especialmente en carreteras y municipios del sur de la entidad.

Las autoridades llamaron a reportar emergencias al 911 y denuncias anónimas al 089.

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