Hallan a “El Patas” sin vidas flotando en el mar en La Caleta de Progreso

Una nueva tragedia enluta al sector pesquero de Progreso luego de que fuera localizado sin vida un hombre flotando en las aguas del refugio La Caleta, uno de los principales puntos de operación y resguardo de embarcaciones menores del puerto.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron pescadores y trabajadores de la zona quienes realizaron el hallazgo al percatarse de la presencia de una persona flotando boca abajo entre varias embarcaciones atracadas en uno de los muelles. Al acercarse para verificar la situación, identificaron presuntamente al fallecido como un conocido hombre de mar apodado El Patas, ampliamente reconocido entre integrantes de la comunidad de este sector.

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Tras el descubrimiento, los testigos dieron aviso inmediato a las autoridades. Minutos después, elementos de seguridad arribaron al sitio para acordonar el área y llevar a cabo las diligencias correspondientes. Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado y la práctica de los estudios periciales que permitan determinar con precisión las causas de la muerte.

Aunque las investigaciones continúan, entre las primeras líneas de indagación se contempla la posibilidad de que el pescador haya sufrido una caída accidental al agua mientras transitaba por la zona de muelles durante la noche. Las superficies húmedas y resbaladizas, así como la limitada visibilidad en algunos sectores del refugio pesquero, representan riesgos constantes para quienes laboran en el lugar.

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El lamentable suceso volvió a poner en evidencia la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en instalaciones portuarias y refugios pesqueros del municipio, especialmente en áreas donde diariamente convergen pescadores, mecánicos, trabajadores del sector y propietarios de embarcaciones.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, familiares, amigos y compañeros de labores lamentaron el fallecimiento de El Patas, cuya repentina partida ha causado consternación entre la comunidad marítima de Progreso.

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones en zonas portuarias y refugios pesqueros, particularmente durante horarios nocturnos y en áreas cercanas al borde de los muelles, donde cualquier descuido puede derivar en consecuencias fatales.