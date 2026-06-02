Cae “El Gabito”, presunto líder de Los Chapitos en Mazatlán; fue trasladado ante la FGR

Un operativo de seguridad realizado en Mazatlán derivó en la detención de Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias “El Gabito” o “El 80”, señalado como uno de los presuntos operadores regionales de Los Chapitos en el sur de Sinaloa.

El aseguramiento ocurrió la noche del lunes 1 de junio en la colonia Real del Valle, donde elementos de seguridad lograron ubicar y detener al individuo, quien posteriormente fue puesto a disposición de autoridades federales.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura fue realizada por elementos de la Policía Estatal de Sinaloa. Tras su arresto, fue entregado a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que quedó a cargo de las investigaciones correspondientes y de su traslado a la Ciudad de México.

¿Quién es “El Gabito”, detenido en Mazatlán?

Las autoridades identifican a Gabriel Nicolás Martínez Larios como un presunto líder regional de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa vinculada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Su influencia estaría concentrada principalmente en Mazatlán y zonas cercanas del sur de la entidad, una región considerada estratégica por su actividad turística, comercial y logística.

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Hasta el momento, las autoridades federales no han detallado públicamente los delitos específicos que se le imputan ni los cargos que podrían derivarse de la investigación en curso.

FGR tomará control del caso

Tras la detención, la Fiscalía General de la República asumió la conducción del proceso para determinar la situación jurídica del presunto operador criminal.

Se espera que en las próximas horas las autoridades federales proporcionen más información sobre los delitos investigados y las acciones legales que seguirán tras su captura.

ÚLTIMA HORA 🚨#Sinaloa #Mazatlan Otro duro golpe para Los Chapitos.



Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias "El Gabito" o "El 80", un líder regional de la facción Los Chapitos del Cartel de Sinaloa, ha sido detenido en Mazatlán tras una operación llevada a cabo por la policía… pic.twitter.com/hVi9TT3LZU — crux1469 (@crux1469) June 2, 2026

Continúan operativos contra grupos criminales en Sinaloa

La detención de “El Gabito” ocurre en medio de los operativos de seguridad desplegados en Sinaloa para combatir a organizaciones delictivas que operan en la entidad.

En los últimos meses, fuerzas federales y estatales han intensificado las acciones contra estructuras vinculadas al narcotráfico, particularmente aquellas relacionadas con facciones del Cártel de Sinaloa.

La captura de Martínez Larios representa uno de los golpes más recientes contra presuntos mandos regionales de grupos criminales con presencia en el estado.

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