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Yucatán / Sucesos

Localizan a joven de 17 años con reporte de desaparecida desde hace tres días en Umán

La menor de edad fue reportada como desaparecida desde el pasado viernes en Umán.

Por Redacción Por Esto!

25 de may de 2026

1 min

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La menor fue puesta a disposición de la FGE para el proceso correspondiente
La menor fue puesta a disposición de la FGE para el proceso correspondiente / Especial

La adolescente Berenice Isabel C.B., de 17 años de edad, quien contaba con reporte de búsqueda mediante Alerta Amber desde el pasado viernes, fue localizada como resultado de un operativo coordinado entre la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Umán y la Policía Estatal de Investigación (PEI).

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De acuerdo con información oficial, las acciones de búsqueda fueron encabezadas por el director de la corporación municipal, el comandante Marcos López Ovando, quien coordinó las labores para dar con el paradero de la menor.

Tras su localización, Berenice Isabel fue trasladada a las instalaciones de la Policía Municipal de Umán y posteriormente puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Agencia 27 con sede en el municipio, donde se continuará con los procedimientos correspondientes.

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Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrada la adolescente ni el estado de salud en el que se encontraba al momento de su localización.

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