Hallan sin vida a pareja de estadounidenses desaparecida en Edomex; investigan posible engaño de falsos trabajadores

Dos ciudadanos estadounidenses que habían sido reportados como desaparecidos desde mayo pasado fueron encontrados sin vida en el Estado de México, en un caso que ya es investigado por las autoridades estatales.

Las víctimas fueron identificadas como Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, este último de origen mexicano.

Ambos mantenían una relación de pareja y residían en el municipio de Huixquilucan, donde se habían establecido desde octubre del año pasado con la intención de iniciar una nueva etapa de vida y brindar apoyo a la madre de uno de ellos.

De acuerdo con los primeros reportes, la desaparición ocurrió tras un supuesto contacto con personas que se presentaron como trabajadores de una empresa dedicada a la instalación de elevadores residenciales.

Una cita de trabajo habría sido el inicio de la desaparición

Según las investigaciones preliminares, el 19 de mayo varios individuos acudieron al domicilio de la pareja para revisar un proyecto relacionado con la instalación de un elevador.

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Posteriormente, acordaron una reunión para el día siguiente en la Ciudad de México, donde presuntamente mostrarían detalles técnicos de los trabajos que serían realizados.

Sin embargo, las autoridades señalan que, una vez concretado el encuentro, los supuestos trabajadores trasladaron a las víctimas a otro punto con el argumento de continuar la reunión.

El último rastro de comunicación se registró cuando Guillermo Jaffet envió un mensaje desde la alcaldía Tlalpan. Después de ese momento, familiares y amigos perdieron contacto con ambos.

Los cuerpos fueron encontrados en La Marquesa

La mañana del 17 de junio, autoridades localizaron los cuerpos de dos hombres en una zona boscosa de La Marquesa, en el Estado de México.

De acuerdo con información difundida por fuentes periodísticas, las víctimas fueron identificadas como Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz.

Los cuerpos fueron hallados dentro de una fosa clandestina ubicada detrás de una cabaña, lo que reforzó la hipótesis de que se trató de un crimen planeado.

UNA MUJER, ENTRE las CABEZAS de la BANDA q ASESINÓ a la PAREJA de ESTADOUNIDENSES

Yesenia Villanueva

Agentes de @SSPCMexico la detuvieron en @GobNeza con otros de la banda.

Confesaron dónde sepultaron a Zafar y Guillermo Jaffet.@FiscaliaCDMX y @FiscaliaEdomex indagan. pic.twitter.com/ZnKW5uLfzk — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 18, 2026

Hay detenidos por el caso

Las investigaciones derivaron en la detención de al menos tres personas presuntamente relacionadas con los hechos.

De manera preliminar, las autoridades consideran que los detenidos habrían participado en la inhumación clandestina de las víctimas, aunque continúan las indagatorias para determinar el grado de responsabilidad de cada uno y esclarecer el móvil del crimen.

La Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación para establecer si el engaño relacionado con la supuesta instalación del elevador formó parte de una estrategia para privar de la libertad a la pareja.

El caso ha generado atención tanto en México como en Estados Unidos debido a la nacionalidad de las víctimas y a las circunstancias en que desaparecieron. Las autoridades continúan con las diligencias periciales y ministeriales para esclarecer plenamente los hechos y determinar si existen más personas involucradas en el crimen.

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